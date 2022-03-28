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Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/donetsk-1780455169.html
Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 28.03.2022
Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Два человека получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:31
2022-03-28T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
киев
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Два человека получили травмы в результате утреннего обстрела Киевского района. Один из пострадавших самостоятельно обратился в травмпункт, второй доставлен в городскую больницу № 20", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.По уточненным данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пострадали двое мужчин 1951 и 1961 годов рождения. Ранее в понедельник представительство ДНР в СЦКК зафиксировало два обстрела Донецка, по городу было выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", 25 единиц боеприпасов.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
россия
киев
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, киев, луганская народная республика, сцкк
13:31 28.03.2022 (обновлено: 13:46 28.03.2022)
 
Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Мэр Кулемзин: два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Два человека получили травмы в результате утреннего обстрела Киевского района. Один из пострадавших самостоятельно обратился в травмпункт, второй доставлен в городскую больницу № 20", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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По уточненным данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пострадали двое мужчин 1951 и 1961 годов рождения. Ранее в понедельник представительство ДНР в СЦКК зафиксировало два обстрела Донецка, по городу было выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", 25 единиц боеприпасов.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
"На линии фронта жилось плохо". Освобожденные города и села в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

Мужчина несет срубленную ветку дерева в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
1 из 12

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

Служба в Свято-Покровский храме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
2 из 12

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

Богдана с сыном Михаилом в своем доме в поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
3 из 12

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

Дети качаются на качелях во дворе жилого дома в станице Луганской в Луганской народной республике
4 из 12

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

Местные жители в очереди за гуманитарной помощью в поселке Донское в Донецкой народной республике
5 из 12

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

Жители у продуктового ларька в станице Луганской в Луганской народной республике
6 из 12

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

Местные жители на одной из улиц в станице Луганской в Луганской народной республике
7 из 12

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

Налаживание мирной жизни в освобожденных населенных пунктах ДНР
8 из 12

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Мужчина идет по улице в городе Волноваха в Донецкой народной республике
9 из 12

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

Местные жители в здании Центральной районной больницы в городе Волноваха в Донецкой народной республике
10 из 12

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

Группа саперов МЧС ДНР проводит разминирование территории в городе Волноваха в Донецкой народной республике
11 из 12

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой народной республике
12 из 12

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

В освобожденных районах налаживают деятельность госслужб. К работе возвращаются врачи, полицейские и пожарные. Коммунальные службы восстанавливают газо- и электроснабжение.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 12

Служба в Свято-Покровском храме в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 12

Украинские военные, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по Трехизбенке в Донбассе. В поселке есть дети и много стариков, и они до сих пор не могут отойти от шока, рассказали местные жители.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 12

Станица Луганская была одним из символов разделения Луганской области на подконтрольные Киеву и ЛНР территории, здесь находился крупный КПП. Ее ВСУ отдали без боя. "На линии фронта жилось очень плохо — мы ж понимаем, что такое, когда два раза через Станицу линия фронта ходила… Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Ну и слава тебе, господи", — рассказал глава Станицы Луганской Альберт Зинченко.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают по всей России — предметы первой необходимости, продукты, лекарства, теплые вещи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ценники в магазинах Станицы Луганской в первые дни после освобождения оставались в гривнах, но продавцы принимали и рубли. А вот банкоматы сразу отключили от украинской банковской системы. Раньше в поселок специально приезжали луганчане, чтобы снимать с карточек украинские пенсии.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жители Станицы Луганской надеются, что жизнь станет дешевле: "при Украине", говорят они, сало и мясо ели только по праздникам.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Военнослужащий военной комендатуры ДНР у оторванной башни боевой машины пехоты БМП-2 ВСУ на улице города Волноваха в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

В Волновахе, отбитой силами ДНР, не осталось ни одного целого здания из-за обстрелов со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Центральную районную больницу Волновахи украинские войска при отступлении обстреляли из танка и РСЗО "Град". При этом в здании находились не только пациенты, но и местные жители, которым было больше негде спрятаться.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили большое количество вооружений. Саперы МЧС ДНР ведут разминирование.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Поднятие флага ДНР на зданием администрации в поселке Донское в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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