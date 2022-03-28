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Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 28.03.2022

Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Два человека получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:31

2022-03-28T13:31

2022-03-28T13:46

обострение ситуации в днр и лнр

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Два человека получили травмы в результате утреннего обстрела Киевского района. Один из пострадавших самостоятельно обратился в травмпункт, второй доставлен в городскую больницу № 20", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.По уточненным данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пострадали двое мужчин 1951 и 1961 годов рождения. Ранее в понедельник представительство ДНР в СЦКК зафиксировало два обстрела Донецка, по городу было выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", 25 единиц боеприпасов.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, киев, луганская народная республика, сцкк