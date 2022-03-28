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В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебит газопровод - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/donetsk-1780433294.html
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебит газопровод
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебит газопровод - РИА Новости, 28.03.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебит газопровод
Газопровод перебит в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:14
2022-03-28T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Газопровод перебит в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) перебит газопровод и произошло возгорание дома по ул. Орбиты. Боевики ведут беспорядочный обстрел центра Киевского района, снаряды угодили в густонаселенные кварталы недалеко от торгового центра "Донецк Сити", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220328/dnr-1780428271.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
12:14 28.03.2022
 
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебит газопровод

В Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ перебит газопровод

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Газопровод перебит в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) перебит газопровод и произошло возгорание дома по ул. Орбиты. Боевики ведут беспорядочный обстрел центра Киевского района, снаряды угодили в густонаселенные кварталы недалеко от торгового центра "Донецк Сити", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 11:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска выпустили 15 снарядов и три мины по Донецку и Зайцево
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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