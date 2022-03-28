https://ria.ru/20220328/donetsk-1780433294.html

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебит газопровод

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебит газопровод - РИА Новости, 28.03.2022

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебит газопровод

Газопровод перебит в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:14

2022-03-28T12:14

2022-03-28T12:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Газопровод перебит в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) перебит газопровод и произошло возгорание дома по ул. Орбиты. Боевики ведут беспорядочный обстрел центра Киевского района, снаряды угодили в густонаселенные кварталы недалеко от торгового центра "Донецк Сити", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220328/dnr-1780428271.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф