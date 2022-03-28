В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебит газопровод
В Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ перебит газопровод
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Газопровод перебит в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) перебит газопровод и произошло возгорание дома по ул. Орбиты. Боевики ведут беспорядочный обстрел центра Киевского района, снаряды угодили в густонаселенные кварталы недалеко от торгового центра "Донецк Сити", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.