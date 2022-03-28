https://ria.ru/20220328/donetsk-1780419063.html

ВСУ выпустили 20 ракет из "Градов" и десять снарядов по Донецку

ВСУ выпустили 20 ракет из "Градов" и десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 28.03.2022

ВСУ выпустили 20 ракет из "Градов" и десять снарядов по Донецку

Украинские войска открыли огонь по Донецку из "Градов", а также выпустили по городу снаряды калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:13

2022-03-28T11:13

2022-03-28T11:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Донецку из "Градов", а также выпустили по городу снаряды калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 11.00. По городу было выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", а также 10 снарядов калибром 152 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, донбасс