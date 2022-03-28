https://ria.ru/20220328/donbass-1780422149.html
В Крыму заявили о готовности помочь в восстановлении Донбасса
В Крыму заявили о готовности помочь в восстановлении Донбасса - РИА Новости, 28.03.2022
В Крыму заявили о готовности помочь в восстановлении Донбасса
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что впереди предстоит большая совместная работа по восстановлению народных республик Донбасса и... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:24
2022-03-28T11:24
2022-03-28T11:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
россия
республика крым
владимир константинов
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что впереди предстоит большая совместная работа по восстановлению народных республик Донбасса и освобожденных регионов Украины.Крымская делегация во главе с Константиновым находится с официальным визитом в Донбассе. Делегация привезла 40 тонн гуманитарного груза, передала два сертификата на 150 путевок в оздоровительные лагеря Крыма для детей народных республик, а также оборудование для медицинских кабинетов двух школ."Впереди большая совместная работа по восстановлению Донбасса и оказанию помощи другим регионам, которые необходимо будет восстанавливать", - сказал журналистам Константинов. По его словам, Крым готов оказывать необходимую помощь, в том числе в части поставок новых партий гуманитарного груза. "Крымчане солидарны с жителями Донбасса", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780044870.html
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россия
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, россия, республика крым, владимир константинов, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
В Крыму заявили о готовности помочь в восстановлении Донбасса
Спикер парламента Крыма Константинов заявил о готовности помочь в восстановлении Донбасса