https://ria.ru/20220328/donbass-1780422149.html

В Крыму заявили о готовности помочь в восстановлении Донбасса

В Крыму заявили о готовности помочь в восстановлении Донбасса - РИА Новости, 28.03.2022

В Крыму заявили о готовности помочь в восстановлении Донбасса

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что впереди предстоит большая совместная работа по восстановлению народных республик Донбасса и... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:24

2022-03-28T11:24

2022-03-28T11:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

россия

республика крым

владимир константинов

донецкая народная республика

луганская народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что впереди предстоит большая совместная работа по восстановлению народных республик Донбасса и освобожденных регионов Украины.Крымская делегация во главе с Константиновым находится с официальным визитом в Донбассе. Делегация привезла 40 тонн гуманитарного груза, передала два сертификата на 150 путевок в оздоровительные лагеря Крыма для детей народных республик, а также оборудование для медицинских кабинетов двух школ."Впереди большая совместная работа по восстановлению Донбасса и оказанию помощи другим регионам, которые необходимо будет восстанавливать", - сказал журналистам Константинов. По его словам, Крым готов оказывать необходимую помощь, в том числе в части поставок новых партий гуманитарного груза. "Крымчане солидарны с жителями Донбасса", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780044870.html

донбасс

россия

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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