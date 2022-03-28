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В Крыму заявили о готовности помочь в восстановлении Донбасса - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/donbass-1780422149.html
В Крыму заявили о готовности помочь в восстановлении Донбасса
В Крыму заявили о готовности помочь в восстановлении Донбасса - РИА Новости, 28.03.2022
В Крыму заявили о готовности помочь в восстановлении Донбасса
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что впереди предстоит большая совместная работа по восстановлению народных республик Донбасса и... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:24
2022-03-28T11:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
россия
республика крым
владимир константинов
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что впереди предстоит большая совместная работа по восстановлению народных республик Донбасса и освобожденных регионов Украины.Крымская делегация во главе с Константиновым находится с официальным визитом в Донбассе. Делегация привезла 40 тонн гуманитарного груза, передала два сертификата на 150 путевок в оздоровительные лагеря Крыма для детей народных республик, а также оборудование для медицинских кабинетов двух школ."Впереди большая совместная работа по восстановлению Донбасса и оказанию помощи другим регионам, которые необходимо будет восстанавливать", - сказал журналистам Константинов. По его словам, Крым готов оказывать необходимую помощь, в том числе в части поставок новых партий гуманитарного груза. "Крымчане солидарны с жителями Донбасса", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780044870.html
донбасс
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республика крым
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в мире, донбасс, россия, республика крым, владимир константинов, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
11:24 28.03.2022
 
В Крыму заявили о готовности помочь в восстановлении Донбасса

Спикер парламента Крыма Константинов заявил о готовности помочь в восстановлении Донбасса

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что впереди предстоит большая совместная работа по восстановлению народных республик Донбасса и освобожденных регионов Украины.
Крымская делегация во главе с Константиновым находится с официальным визитом в Донбассе. Делегация привезла 40 тонн гуманитарного груза, передала два сертификата на 150 путевок в оздоровительные лагеря Крыма для детей народных республик, а также оборудование для медицинских кабинетов двух школ.
"Впереди большая совместная работа по восстановлению Донбасса и оказанию помощи другим регионам, которые необходимо будет восстанавливать", - сказал журналистам Константинов. По его словам, Крым готов оказывать необходимую помощь, в том числе в части поставок новых партий гуманитарного груза. "Крымчане солидарны с жителями Донбасса", - подчеркнул глава парламента.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассРоссияРеспублика КрымВладимир КонстантиновДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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