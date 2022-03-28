https://ria.ru/20220328/donbass-1780406372.html

ВСУ за сутки выпустили по Логвиново 40 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Логвиново 40 снарядов - РИА Новости, 28.03.2022

ВСУ за сутки выпустили по Логвиново 40 снарядов

Украинские войска выпустили 40 снарядов по населенному пункту Логвиново в Донецкой народной республике, в том числе калибром 122 миллиметра, сообщает в... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:16

2022-03-28T10:16

2022-03-28T10:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780405528_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4ba58968f2e77b5442e12e7e43059b5.jpg

ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 40 снарядов по населенному пункту Логвиново в Донецкой народной республике, в том числе калибром 122 миллиметра, сообщает в понедельник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 40 снарядов из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и минометов калибра 120-миллиметровой по району населенного пункта Логвиново", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220328/vsu-1780405430.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф