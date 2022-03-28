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ВСУ за сутки выпустили по Логвиново 40 снарядов - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/donbass-1780406372.html
ВСУ за сутки выпустили по Логвиново 40 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Логвиново 40 снарядов - РИА Новости, 28.03.2022
ВСУ за сутки выпустили по Логвиново 40 снарядов
Украинские войска выпустили 40 снарядов по населенному пункту Логвиново в Донецкой народной республике, в том числе калибром 122 миллиметра, сообщает в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:16
2022-03-28T10:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 40 снарядов по населенному пункту Логвиново в Донецкой народной республике, в том числе калибром 122 миллиметра, сообщает в понедельник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 40 снарядов из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и минометов калибра 120-миллиметровой по району населенного пункта Логвиново", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220328/vsu-1780405430.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
10:16 28.03.2022 (обновлено: 10:27 28.03.2022)
 
ВСУ за сутки выпустили по Логвиново 40 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Логвиново 40 снарядов калибром 122 миллиметра

© REUTERS / Marko DjuricaУкраинские военные в селе Лукьяновка под Киевом
Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Marko Djurica
Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 40 снарядов по населенному пункту Логвиново в Донецкой народной республике, в том числе калибром 122 миллиметра, сообщает в понедельник Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 40 снарядов из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и минометов калибра 120-миллиметровой по району населенного пункта Логвиново", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганске оценили потери ВСУ за сутки в 60 человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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