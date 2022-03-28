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В ДНР за сутки ранены 58 мирных жителей - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/donbass-1780397380.html
В ДНР за сутки ранены 58 мирных жителей
В ДНР за сутки ранены 58 мирных жителей - РИА Новости, 28.03.2022
В ДНР за сутки ранены 58 мирных жителей
Пятьдесят восемь мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:29
2022-03-28T09:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Пятьдесят восемь мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За минувшие сутки, с 09.00 27 марта до 09.00 28 марта... на всей территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 58 мирных жителей", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
https://ria.ru/20220327/ranenye-1780372913.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/yasinovataya-1780392738.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
09:29 28.03.2022 (обновлено: 09:57 28.03.2022)
 
В ДНР за сутки ранены 58 мирных жителей

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 58 мирных жителей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Пятьдесят восемь мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За минувшие сутки, с 09.00 27 марта до 09.00 28 марта... на всей территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 58 мирных жителей", - говорится в сообщении.
Разбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 22:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены более 30 мирных жителей
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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