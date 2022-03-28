https://ria.ru/20220328/donbass-1780397380.html

В ДНР за сутки ранены 58 мирных жителей

В ДНР за сутки ранены 58 мирных жителей - РИА Новости, 28.03.2022

В ДНР за сутки ранены 58 мирных жителей

Пятьдесят восемь мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:29

2022-03-28T09:29

2022-03-28T09:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Пятьдесят восемь мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За минувшие сутки, с 09.00 27 марта до 09.00 28 марта... на всей территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 58 мирных жителей", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

https://ria.ru/20220327/ranenye-1780372913.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/yasinovataya-1780392738.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф