https://ria.ru/20220328/dollar-1780529089.html

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта - РИА Новости, 28.03.2022

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта

Доллар впервые с 1 марта упал ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:26

2022-03-28T17:26

2022-03-28T18:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Доллар впервые с 1 марта упал ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи.В течение дня американская валюта усиливала снижение и наконец преодолела психологически важную отметку в 90 рублей.К 17:39 курс доллара расчетами "завтра" падал на 5,55 рубля, опускаясь до 90,45, а минутами ранее максимально снижался до 89,85. Евро при этом закреплялся ниже 100 рублей — до 98,32.Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).Рубль растет на российском валютном рынке уже шестой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на это прежде всего влияют ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров, который запланирован в Стамбуле. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что на этот раз удастся достичь договоренностей.Кроме того, позитивный фон создает решение России перевести на рубли платежи за газ для Евросоюза и других недружественных стран.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

доллар