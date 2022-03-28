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Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта - РИА Новости, 28.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220328/dollar-1780529089.html
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта - РИА Новости, 28.03.2022
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта
Доллар впервые с 1 марта упал ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:26
2022-03-28T18:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Доллар впервые с 1 марта упал ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи.В течение дня американская валюта усиливала снижение и наконец преодолела психологически важную отметку в 90 рублей.К 17:39 курс доллара расчетами "завтра" падал на 5,55 рубля, опускаясь до 90,45, а минутами ранее максимально снижался до 89,85. Евро при этом закреплялся ниже 100 рублей — до 98,32.Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).Рубль растет на российском валютном рынке уже шестой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на это прежде всего влияют ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров, который запланирован в Стамбуле. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что на этот раз удастся достичь договоренностей.Кроме того, позитивный фон создает решение России перевести на рубли платежи за газ для Евросоюза и других недружественных стран.
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17:26 28.03.2022 (обновлено: 18:27 28.03.2022)
 
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: евро и доллары США
Денежные купюры: евро и доллары США - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: евро и доллары США
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Доллар впервые с 1 марта упал ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи.
В течение дня американская валюта усиливала снижение и наконец преодолела психологически важную отметку в 90 рублей.
К 17:39 курс доллара расчетами "завтра" падал на 5,55 рубля, опускаясь до 90,45, а минутами ранее максимально снижался до 89,85.
Евро при этом закреплялся ниже 100 рублей — до 98,32.
Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).
Рубль растет на российском валютном рынке уже шестой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на это прежде всего влияют ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров, который запланирован в Стамбуле. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что на этот раз удастся достичь договоренностей.
Кроме того, позитивный фон создает решение России перевести на рубли платежи за газ для Евросоюза и других недружественных стран.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДоллар
 
 
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