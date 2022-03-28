https://ria.ru/20220328/dollar-1780529089.html
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта - РИА Новости, 28.03.2022
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта
Доллар впервые с 1 марта упал ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:26
2022-03-28T17:26
2022-03-28T18:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Доллар впервые с 1 марта упал ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи.В течение дня американская валюта усиливала снижение и наконец преодолела психологически важную отметку в 90 рублей.К 17:39 курс доллара расчетами "завтра" падал на 5,55 рубля, опускаясь до 90,45, а минутами ранее максимально снижался до 89,85. Евро при этом закреплялся ниже 100 рублей — до 98,32.Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).Рубль растет на российском валютном рынке уже шестой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на это прежде всего влияют ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров, который запланирован в Стамбуле. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что на этот раз удастся достичь договоренностей.Кроме того, позитивный фон создает решение России перевести на рубли платежи за газ для Евросоюза и других недружественных стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар
17:26 28.03.2022 (обновлено: 18:27 28.03.2022)
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Доллар впервые с 1 марта упал ниже 90 рублей, следует из данных
Московской биржи.
В течение дня американская валюта усиливала снижение и наконец преодолела психологически важную отметку в 90 рублей.
К 17:39 курс доллара расчетами "завтра" падал на 5,55 рубля, опускаясь до 90,45, а минутами ранее максимально снижался до 89,85.
Евро при этом закреплялся ниже 100 рублей — до 98,32.
Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).
Рубль растет на российском валютном рынке уже шестой торговый день подряд. По мнению аналитиков, на это прежде всего влияют ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров, который запланирован в Стамбуле
. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров
, Москва
рассчитывает, что на этот раз удастся достичь договоренностей.
Кроме того, позитивный фон создает решение России
перевести на рубли платежи за газ для Евросоюза
и других недружественных стран.