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Курс доллара опустился ниже 92 рублей
Курс доллара опустился ниже 92 рублей - РИА Новости, 28.03.2022
Курс доллара опустился ниже 92 рублей
Рубль усиливает рост — доллар опустился ниже 92 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:13
2022-03-28T17:13
2022-03-28T17:30
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
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валюта
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рубль усиливает рост — доллар опустился ниже 92 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 17:11 курс американской валюты расчетами "завтра" падал на 4,05 рубля — до 91,95, курс евро — на 4,5 рубля, до 100,5. Минутами ранее доллар максимально опускался до 91,84 рубля — к минимуму с 1 марта.Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, динамика курсов валют, рубль, доллар, евро, московская биржа, валюта, экономика
17:13 28.03.2022 (обновлено: 17:30 28.03.2022)
Курс доллара опустился ниже 92 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 1 марта
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Рубль усиливает рост — доллар опустился ниже 92 рублей, следует из данных
Московской биржи.
Так, к 17:11 курс американской валюты расчетами "завтра" падал на 4,05 рубля — до 91,95, курс евро — на 4,5 рубля, до 100,5. Минутами ранее доллар максимально опускался до 91,84 рубля — к минимуму с 1 марта.
Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).