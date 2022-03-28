https://ria.ru/20220328/dollar-1780522505.html

Курс доллара опустился ниже 92 рублей

Курс доллара опустился ниже 92 рублей - РИА Новости, 28.03.2022

Курс доллара опустился ниже 92 рублей

Рубль усиливает рост — доллар опустился ниже 92 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:13

2022-03-28T17:13

2022-03-28T17:30

россия

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рубль усиливает рост — доллар опустился ниже 92 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 17:11 курс американской валюты расчетами "завтра" падал на 4,05 рубля — до 91,95, курс евро — на 4,5 рубля, до 100,5. Минутами ранее доллар максимально опускался до 91,84 рубля — к минимуму с 1 марта.Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, динамика курсов валют, рубль, доллар, евро, московская биржа, валюта, экономика