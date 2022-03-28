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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.03.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска в понедельник обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустили более 45 единиц боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:32

2022-03-28T14:32

2022-03-28T14:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

зайцево

россия

старомихайловка

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустили более 45 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрелам, которые были зафиксированы с 12. 00 по 13.45 (совпадает с мск), подверглись Докучаевск, Старомихайловка, Горловка и Зайцево (южное). Украинские войска выпустили по территории населенных пунктов 49 боеприпасов, среди них 30 снарядов калибром 122 миллиметра и 19 мин калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

зайцево

россия

старомихайловка

донецкая народная республика

горловка

докучаевск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, зайцево, россия, старомихайловка, донецкая народная республика, горловка, докучаевск, украина, вооруженные силы украины