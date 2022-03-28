https://ria.ru/20220328/dnr-1780457367.html

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.03.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 10 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 и 152 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:42

2022-03-28T13:42

2022-03-28T13:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

авдеевка

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg

ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 и 152 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как написало представительство в своем Telegram-канале, в 12.00 мск войска Украины выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Александровка и в 12.10 мск выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая. Обстрел производился из населенных пунктов Победа и Авдеевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

авдеевка

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, авдеевка, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика