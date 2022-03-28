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Украинские войска выпустили 15 снарядов и три мины по Донецку и Зайцево

Украинские войска выпустили 15 снарядов и три мины по Донецку и Зайцево - РИА Новости, 28.03.2022

Украинские войска выпустили 15 снарядов и три мины по Донецку и Зайцево

Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и три мины калибром 120... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:52

2022-03-28T11:52

2022-03-28T12:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

зайцево

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк и поселок Зайцево под Горловкой, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и три мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению... населенный пункт Донецк: выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра... населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 3 мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Согласно заявлению, обстрел Донецка произошел в 11.10, Зайцева - в 11.20.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, зайцево, владимир путин, россия, вооруженные силы рф