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Украинские войска 22 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска 22 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 28.03.2022

Украинские войска 22 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 22 раза открывали огонь по территории ДНР, всего применили 139 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:36

2022-03-28T09:36

2022-03-28T09:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 22 раза открывали огонь по территории ДНР, всего применили 139 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.По данным представительства, по дорловскому направлению было выпущено 11 снарядов калибром 122 миллиметра, также применялся миномет калибром 122 миллиметра.Отмечается, что на донецком направлении украинские войска применяли в том числе РЗСО (5 ракет), артиллерию 122 мм (17 снарядов) и минометы 120 мм, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение."Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 139 единиц", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия