Рейтинг@Mail.ru
Посол Андреев прокомментировал высылку из Польши российских дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780451981.html
Посол Андреев прокомментировал высылку из Польши российских дипломатов
Посол Андреев прокомментировал высылку из Польши российских дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022
Посол Андреев прокомментировал высылку из Польши российских дипломатов
Высылка из Польши российских дипломатов является признанием высокого качества их работы, заявил российским журналистам посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:17
2022-03-28T13:17
в мире
польша
россия
сергей андреев (дипломат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/48/1516814830_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6a0cfbbd89fdf0645034c105ad8b3835.jpg
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Высылка из Польши российских дипломатов является признанием высокого качества их работы, заявил российским журналистам посол России в Польше Сергей Андреев."Я считаю, что решение польских властей о такой массовой высылке наших сотрудников – это свидетельство признания высокого качества их работы, потому что в условиях очень плотного контроля со стороны польских властей в недоброжелательном окружении мои коллеги работали слаженно, энергично, эффективно", - сказал посол.
https://ria.ru/20220328/varshava-1780446791.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/48/1516814830_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_1528ed3bed1098dd46e399e08a0b05c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, сергей андреев (дипломат)
13:17 28.03.2022
 
Посол Андреев прокомментировал высылку из Польши российских дипломатов

Посол Андреев назвал высылку из Польши российских дипломатов признанием качества их работы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Высылка из Польши российских дипломатов является признанием высокого качества их работы, заявил российским журналистам посол России в Польше Сергей Андреев.
"Я считаю, что решение польских властей о такой массовой высылке наших сотрудников – это свидетельство признания высокого качества их работы, потому что в условиях очень плотного контроля со стороны польских властей в недоброжелательном окружении мои коллеги работали слаженно, энергично, эффективно", - сказал посол.
Посол России в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 13:01
У Польши не было конкретных претензий к высылаемым дипломатам, заявил посол
 
В миреПольшаРоссияСергей Андреев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала