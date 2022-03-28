https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780451981.html

Посол Андреев прокомментировал высылку из Польши российских дипломатов

Посол Андреев прокомментировал высылку из Польши российских дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022

Посол Андреев прокомментировал высылку из Польши российских дипломатов

Высылка из Польши российских дипломатов является признанием высокого качества их работы, заявил российским журналистам посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:17

2022-03-28T13:17

2022-03-28T13:17

в мире

польша

россия

сергей андреев (дипломат)

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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Высылка из Польши российских дипломатов является признанием высокого качества их работы, заявил российским журналистам посол России в Польше Сергей Андреев."Я считаю, что решение польских властей о такой массовой высылке наших сотрудников – это свидетельство признания высокого качества их работы, потому что в условиях очень плотного контроля со стороны польских властей в недоброжелательном окружении мои коллеги работали слаженно, энергично, эффективно", - сказал посол.

https://ria.ru/20220328/varshava-1780446791.html

польша

россия

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Дарья Буймова

в мире, польша, россия, сергей андреев (дипломат)