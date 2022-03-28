https://ria.ru/20220328/dhl-1780443360.html

В DHL прокомментировали фото с украинскими военными в их автомобилях

В DHL прокомментировали фото с украинскими военными в их автомобилях - РИА Новости, 28.03.2022

В DHL прокомментировали фото с украинскими военными в их автомобилях

Транспортные средства с маркировкой DHL на Украине были конфискованы представителями власти в Киеве, компания не контролирует использование этой техники,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:50

2022-03-28T12:50

2022-03-28T12:54

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БЕРЛИН, 28 мар – РИА Новости. Транспортные средства с маркировкой DHL на Украине были конфискованы представителями власти в Киеве, компания не контролирует использование этой техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе Deutsche Post DHL Group.Ранее украинский "Пятый канал" распространил видеозапись, в которой люди в камуфляжной форме, предположительно украинские военнослужащие, стоят возле микроавтобуса с логотипом "DHL" - они утверждают, что получили микроавтобус в подарок от руководства Deutsche Post DHL Group.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/grabezhi-1779757258.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, dhl, германия, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр