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В DHL прокомментировали фото с украинскими военными в их автомобилях - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/dhl-1780443360.html
В DHL прокомментировали фото с украинскими военными в их автомобилях
В DHL прокомментировали фото с украинскими военными в их автомобилях - РИА Новости, 28.03.2022
В DHL прокомментировали фото с украинскими военными в их автомобилях
Транспортные средства с маркировкой DHL на Украине были конфискованы представителями власти в Киеве, компания не контролирует использование этой техники,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:50
2022-03-28T12:54
обострение ситуации в днр и лнр
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луганская народная республика
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БЕРЛИН, 28 мар – РИА Новости. Транспортные средства с маркировкой DHL на Украине были конфискованы представителями власти в Киеве, компания не контролирует использование этой техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе Deutsche Post DHL Group.Ранее украинский "Пятый канал" распространил видеозапись, в которой люди в камуфляжной форме, предположительно украинские военнослужащие, стоят возле микроавтобуса с логотипом "DHL" - они утверждают, что получили микроавтобус в подарок от руководства Deutsche Post DHL Group.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/grabezhi-1779757258.html
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в мире, украина, dhl, германия, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
12:50 28.03.2022 (обновлено: 12:54 28.03.2022)
 
В DHL прокомментировали фото с украинскими военными в их автомобилях

DHL заявила, что автомобили, в которых сняли украинских военных, были конфискованы

© Фото : DHLСамолет компании DHL
Самолет компании DHL - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : DHL
Самолет компании DHL
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БЕРЛИН, 28 мар – РИА Новости. Транспортные средства с маркировкой DHL на Украине были конфискованы представителями власти в Киеве, компания не контролирует использование этой техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе Deutsche Post DHL Group.
Ранее украинский "Пятый канал" распространил видеозапись, в которой люди в камуфляжной форме, предположительно украинские военнослужащие, стоят возле микроавтобуса с логотипом "DHL" - они утверждают, что получили микроавтобус в подарок от руководства Deutsche Post DHL Group.
"Показанные на видео транспортные средства были конфискованы представителями украинского правительства. DHL не контролирует их текущее или будущее использование", - заявили в пресс-службе компании.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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