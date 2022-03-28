12:50 28.03.2022 (обновлено: 12:54 28.03.2022)
В DHL прокомментировали фото с украинскими военными в их автомобилях
DHL заявила, что автомобили, в которых сняли украинских военных, были конфискованы
© Фото : DHLСамолет компании DHL
© Фото : DHL
Самолет компании DHL
БЕРЛИН, 28 мар – РИА Новости. Транспортные средства с маркировкой DHL на Украине были конфискованы представителями власти в Киеве, компания не контролирует использование этой техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе Deutsche Post DHL Group.
Ранее украинский "Пятый канал" распространил видеозапись, в которой люди в камуфляжной форме, предположительно украинские военнослужащие, стоят возле микроавтобуса с логотипом "DHL" - они утверждают, что получили микроавтобус в подарок от руководства Deutsche Post DHL Group.
"Показанные на видео транспортные средства были конфискованы представителями украинского правительства. DHL не контролирует их текущее или будущее использование", - заявили в пресс-службе компании.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.