https://ria.ru/20220328/dgtu-1779902483.html
Ученые разрабатывают искусственные роговицы нового поколения
Ученые разрабатывают искусственные роговицы нового поколения - РИА Новости, 28.03.2022
Ученые разрабатывают искусственные роговицы нового поколения
Оптимальные параметры материала для эффективных и недорогих протезов роговицы определили ученые ДГТУ совместно с коллегами из Австралии. Полученные данные... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:00
2022-03-28T09:00
2022-03-28T09:01
наука
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глаза
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Оптимальные параметры материала для эффективных и недорогих протезов роговицы определили ученые ДГТУ совместно с коллегами из Австралии. Полученные данные позволят создать искусственные роговицы нового поколения для глазной хирургии, которые не будут наносить повреждения здоровым тканям глаза и будут легко приживаться. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Роговица – наиболее выпуклая часть внешней оболочки глазного яблока, участвующая в преломлении света. Она состоит из нескольких слоев специальных упругих и пористых тканей, рассказали ученые. Повреждения роговицы – одна из наиболее распространенных глазных патологий, лечение которой возможно только с помощью дорогостоящей операции.Пересадка роговицы не гарантирует восстановления зрения из-за высокой вероятности отторжения, а удачной технологии протезирования пока нет. Одна из ключевых задач в развитии глазной хирургии сегодня – создание недорогого протеза, который был бы максимально приближен к физическим свойствам роговицы пациента.Исследователи Донского государственного технического университета (ДГТУ) в настоящее время успешно завершили этап математического моделирования свойств опорного материала протеза, который позволит корректно интегрировать его в биологическую среду глаза.Для предотвращения отторжения или повреждения глаза в области контакта с линзой протеза ученые планируют использовать промежуточный слой из неоднородного полимера. Это позволит имитировать естественные деформации роговицы, а также увеличить оптическую часть протеза для расширения угла обзора.“Полученные данные позволят подобрать пористые материалы для разработки нового крепления оптической части. Однако предстоит решить и другие проблемы: например, при взаимодействии опорной части с роговицей разрушаются мягкие ткани, а сам протез может выталкиваться внутриглазным давлением”, – отметил участник проекта, заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики ДГТУ Аркадий Соловьев.Исследование проводится в рамках мегагранта Правительства РФ № 220 за 2018–2022 годы по теме "Биомеханика тканей полости рта и глазного яблока и оптимизированные биосовместимые материалы для имплантации". Научный коллектив возглавил профессор Сиднейского университета Майкл Свэйн.В дальнейшем научный коллектив намерен перейти к экспериментальному подбору конкретных материалов и на биологических моделях апробировать прототипы нового протеза.
https://ria.ru/20220205/khimera-1771087846.html
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навигатор абитуриента, россия, донской государственный технический университет, университетская наука, ростов-на-дону, сиднейский университет, глаза
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости.
Оптимальные параметры материала для эффективных и недорогих протезов роговицы определили ученые ДГТУ
совместно с коллегами из Австралии. Полученные данные позволят создать искусственные роговицы нового поколения для глазной хирургии, которые не будут наносить повреждения здоровым тканям глаза и будут легко приживаться. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Роговица – наиболее выпуклая часть внешней оболочки глазного яблока, участвующая в преломлении света. Она состоит из нескольких слоев специальных упругих и пористых тканей, рассказали ученые. Повреждения роговицы – одна из наиболее распространенных глазных патологий, лечение которой возможно только с помощью дорогостоящей операции.
Пересадка роговицы не гарантирует восстановления зрения из-за высокой вероятности отторжения, а удачной технологии протезирования пока нет. Одна из ключевых задач в развитии глазной хирургии сегодня – создание недорогого протеза, который был бы максимально приближен к физическим свойствам роговицы пациента.
Исследователи Донского государственного технического университета (ДГТУ) в настоящее время успешно завершили этап математического моделирования свойств опорного материала протеза, который позволит корректно интегрировать его в биологическую среду глаза.
"У существующих протезов в месте "стыковки" их опорной части с глазным яблоком возникают зоны напряжений из-за разности эластичности материала протеза и роговицы, что ведет к дальнейшей деградации тканей глаза. Мы провели ряд испытаний, чтобы точно определить параметры возможного материала, для которого не будет возникать такой проблемы", – рассказал ведущий научный сотрудник НОЦ "Материалы" ДГТУ, заведующий кафедрой офтальмологии РостГМУ Александр Епихин.
Для предотвращения отторжения или повреждения глаза в области контакта с линзой протеза ученые планируют использовать промежуточный слой из неоднородного полимера. Это позволит имитировать естественные деформации роговицы, а также увеличить оптическую часть протеза для расширения угла обзора.
“Полученные данные позволят подобрать пористые материалы для разработки нового крепления оптической части. Однако предстоит решить и другие проблемы: например, при взаимодействии опорной части с роговицей разрушаются мягкие ткани, а сам протез может выталкиваться внутриглазным давлением”, – отметил участник проекта, заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики ДГТУ Аркадий Соловьев.
Исследование проводится в рамках мегагранта Правительства РФ № 220 за 2018–2022 годы по теме "Биомеханика тканей полости рта и глазного яблока и оптимизированные биосовместимые материалы для имплантации". Научный коллектив возглавил профессор Сиднейского университета Майкл Свэйн.
В дальнейшем научный коллектив намерен перейти к экспериментальному подбору конкретных материалов и на биологических моделях апробировать прототипы нового протеза.