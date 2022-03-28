https://ria.ru/20220328/dgtu-1779902483.html

Ученые разрабатывают искусственные роговицы нового поколения

Ученые разрабатывают искусственные роговицы нового поколения - РИА Новости, 28.03.2022

Ученые разрабатывают искусственные роговицы нового поколения

Оптимальные параметры материала для эффективных и недорогих протезов роговицы определили ученые ДГТУ совместно с коллегами из Австралии. Полученные данные... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:00

2022-03-28T09:00

2022-03-28T09:01

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донской государственный технический университет

университетская наука

ростов-на-дону

сиднейский университет

глаза

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Оптимальные параметры материала для эффективных и недорогих протезов роговицы определили ученые ДГТУ совместно с коллегами из Австралии. Полученные данные позволят создать искусственные роговицы нового поколения для глазной хирургии, которые не будут наносить повреждения здоровым тканям глаза и будут легко приживаться. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Роговица – наиболее выпуклая часть внешней оболочки глазного яблока, участвующая в преломлении света. Она состоит из нескольких слоев специальных упругих и пористых тканей, рассказали ученые. Повреждения роговицы – одна из наиболее распространенных глазных патологий, лечение которой возможно только с помощью дорогостоящей операции.Пересадка роговицы не гарантирует восстановления зрения из-за высокой вероятности отторжения, а удачной технологии протезирования пока нет. Одна из ключевых задач в развитии глазной хирургии сегодня – создание недорогого протеза, который был бы максимально приближен к физическим свойствам роговицы пациента.Исследователи Донского государственного технического университета (ДГТУ) в настоящее время успешно завершили этап математического моделирования свойств опорного материала протеза, который позволит корректно интегрировать его в биологическую среду глаза.Для предотвращения отторжения или повреждения глаза в области контакта с линзой протеза ученые планируют использовать промежуточный слой из неоднородного полимера. Это позволит имитировать естественные деформации роговицы, а также увеличить оптическую часть протеза для расширения угла обзора.“Полученные данные позволят подобрать пористые материалы для разработки нового крепления оптической части. Однако предстоит решить и другие проблемы: например, при взаимодействии опорной части с роговицей разрушаются мягкие ткани, а сам протез может выталкиваться внутриглазным давлением”, – отметил участник проекта, заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики ДГТУ Аркадий Соловьев.Исследование проводится в рамках мегагранта Правительства РФ № 220 за 2018–2022 годы по теме "Биомеханика тканей полости рта и глазного яблока и оптимизированные биосовместимые материалы для имплантации". Научный коллектив возглавил профессор Сиднейского университета Майкл Свэйн.В дальнейшем научный коллектив намерен перейти к экспериментальному подбору конкретных материалов и на биологических моделях апробировать прототипы нового протеза.

https://ria.ru/20220205/khimera-1771087846.html

https://ria.ru/20220126/dgtu-1769486376.html

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навигатор абитуриента, россия, донской государственный технический университет, университетская наука, ростов-на-дону, сиднейский университет, глаза