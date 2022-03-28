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В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад - РИА Новости, 28.03.2022
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В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад
В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад - РИА Новости, 28.03.2022
В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад
В Красноярске девушка пришла в детский сад с ружьем и выстрелила в стену, сообщила пресс-служба краевого главка МВД. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:16
2022-03-28T16:36
происшествия
россия
красноярск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 28 мар — РИА Новости. В Красноярске девушка пришла в детский сад с ружьем и выстрелила в стену, сообщила пресс-служба краевого главка МВД."Сегодня днем в Красноярске в здание дошкольного учреждения беспрепятственно проникла девушка 2002 года рождения. Находясь внутри помещения, неизвестная произвела один выстрел из принесенного ружья в направлении стены", — говорится в релизе.Один из сотрудников детского сада сумел задержать стрелявшую и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии. Во время инцидента никто не пострадал, добавили в пресс-службе.На месте работает следственно-оперативная группа.Девушку доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Позже источник в силовых структурах края рассказал РИА Новости, что перед тем, как прийти в детский сад, девушка застрелила своего отца. По словам собеседника агентства, стрелявшая недавно полностью поменяла имя, фамилию и отчество. Оружие она получила уже на новое имя, это было ружье МР-135 12-го калибра.
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происшествия, россия, красноярск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), красноярский край
12:16 28.03.2022 (обновлено: 16:36 28.03.2022)
 
В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад

В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад и выстрелила в стену

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города
Красноярск, виды города - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск, виды города
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 мар — РИА Новости. В Красноярске девушка пришла в детский сад с ружьем и выстрелила в стену, сообщила пресс-служба краевого главка МВД.
"Сегодня днем в Красноярске в здание дошкольного учреждения беспрепятственно проникла девушка 2002 года рождения. Находясь внутри помещения, неизвестная произвела один выстрел из принесенного ружья в направлении стены", — говорится в релизе.
Один из сотрудников детского сада сумел задержать стрелявшую и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии. Во время инцидента никто не пострадал, добавили в пресс-службе.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Девушку доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Позже источник в силовых структурах края рассказал РИА Новости, что перед тем, как прийти в детский сад, девушка застрелила своего отца.
По словам собеседника агентства, стрелявшая недавно полностью поменяла имя, фамилию и отчество. Оружие она получила уже на новое имя, это было ружье МР-135 12-го калибра.
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