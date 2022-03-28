https://ria.ru/20220328/detsad-1780433929.html

В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад

В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад - РИА Новости, 28.03.2022

В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад

В Красноярске девушка пришла в детский сад с ружьем и выстрелила в стену, сообщила пресс-служба краевого главка МВД. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:16

2022-03-28T12:16

2022-03-28T16:36

происшествия

россия

красноярск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 28 мар — РИА Новости. В Красноярске девушка пришла в детский сад с ружьем и выстрелила в стену, сообщила пресс-служба краевого главка МВД."Сегодня днем в Красноярске в здание дошкольного учреждения беспрепятственно проникла девушка 2002 года рождения. Находясь внутри помещения, неизвестная произвела один выстрел из принесенного ружья в направлении стены", — говорится в релизе.Один из сотрудников детского сада сумел задержать стрелявшую и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии. Во время инцидента никто не пострадал, добавили в пресс-службе.На месте работает следственно-оперативная группа.Девушку доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Позже источник в силовых структурах края рассказал РИА Новости, что перед тем, как прийти в детский сад, девушка застрелила своего отца. По словам собеседника агентства, стрелявшая недавно полностью поменяла имя, фамилию и отчество. Оружие она получила уже на новое имя, это было ружье МР-135 12-го калибра.

https://ria.ru/20220328/izbienie-1780426883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, красноярск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), красноярский край