https://ria.ru/20220328/desantniki-1780412908.html
Марш российских ВДВ в Киевской области. Видео
Появилось видео продвижения российских десантников в Киевской области - РИА Новости, 28.03.2022
Марш российских ВДВ в Киевской области. Видео
Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлено продвижение подразделений российских Воздушно-десантных войск в Киевской области. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:44
2022-03-28T10:44
2022-03-28T10:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлено продвижение подразделений российских Воздушно-десантных войск в Киевской области.На кадрах видно, как бронетехника преодолевает водную преграду. Кроме того, на видео попало уничтожение украинских беспилотников.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780405860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина
Появилось видео продвижения российских десантников в Киевской области
Минобороны опубликовало видео марша ВДВ в Киевской области с преодолением водной преграды