https://ria.ru/20220328/derevo-1780412292.html

В Москве человек пострадал при падении дерева

В Москве человек пострадал при падении дерева - РИА Новости, 28.03.2022

В Москве человек пострадал при падении дерева

Один человек получил травмы при падении дерева в Москве, пострадавший госпитализирован в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:42

2022-03-28T10:42

2022-03-28T13:39

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Один человек получил травмы при падении дерева в Москве, пострадавший госпитализирован в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Накануне Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства сообщил о падении 49 деревьев от порывов ветра, достигавших 25 метров в секунду. Есть поврежденные автомобили."Пострадал один человек, госпитализирован", - сказал собеседник агентства.По его словам, падения деревьев были зарегистрированы на территории восьми административных округов столицы.

https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва