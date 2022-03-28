https://ria.ru/20220328/derevo-1780412292.html
В Москве человек пострадал при падении дерева
В Москве человек пострадал при падении дерева - РИА Новости, 28.03.2022
В Москве человек пострадал при падении дерева
Один человек получил травмы при падении дерева в Москве, пострадавший госпитализирован в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:42
2022-03-28T10:42
2022-03-28T13:39
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Один человек получил травмы при падении дерева в Москве, пострадавший госпитализирован в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Накануне Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства сообщил о падении 49 деревьев от порывов ветра, достигавших 25 метров в секунду. Есть поврежденные автомобили."Пострадал один человек, госпитализирован", - сказал собеседник агентства.По его словам, падения деревьев были зарегистрированы на территории восьми административных округов столицы.
https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
10:42 28.03.2022 (обновлено: 13:39 28.03.2022)
В Москве человек пострадал при падении дерева
В Москве человек пострадал при падении дерева из-за сильного ветра
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Один человек получил травмы при падении дерева в Москве, пострадавший госпитализирован в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Накануне Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства сообщил о падении 49 деревьев от порывов ветра, достигавших 25 метров в секунду. Есть поврежденные автомобили.
"Пострадал один человек, госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
По его словам, падения деревьев были зарегистрированы на территории восьми административных округов столицы.