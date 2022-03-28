Эсеры предложили запретить размещать средства ФНБ в недружественных странах
Эсеры внесли в ГД проект о запрете на размещение средств ФНБ в недружественных странах
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМикрофон в информационном штабе по освещению хода голосования "Бункер СБД (Свободный Большой Диалог)" партии "Справедливая Россия - За Правду" в Москве
Микрофон в информационном штабе по освещению хода голосования "Бункер СБД (Свободный Большой Диалог)" партии "Справедливая Россия - За Правду" в Москве
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроекты, запрещающие размещать средства Фонда национального благосостояния в недружественных странах, сообщила пресс-служба фракции.
Справедливороссы предлагают запретить размещение средств ФНБ в финансовые активы иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, российских граждан и юридических лиц. Также, по их мнению, вместе с этим, решение о распределении средств фонда должно приниматься депутатами Госдумы на уровне федерального законодательства, а не внутренними приказами ЦБ РФ. Пакет законопроектов по данному вопросу направлен на заключение в правительство России, отметили во фракции.
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Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов напомнил, что в настоящий момент в перечень недружественных стран входит 48 государств, включая США, Канаду, Японию и страны Евросоюза. "Это все те страны, которые в феврале-марте этого года заморозили находящиеся на зарубежных счетах наши золотовалютные резервы и ввели в отношении России беспрецедентное количество экономический санкций. В общей сложности Запад заморозил наших активов на сотни миллиардов долларов", – цитирует пресс-служба слова депутата.
Он добавил, что в условиях санкций нужно ускоренными темпами заниматься развитием отечественной экономики, реализовывать программу импортозамещения, направлять средства на повышение социальной защиты граждан. "Считаю, что в этих условиях нужно срочно принять закон, который навсегда исключил бы любую возможность вложения средств ФНБ в активы недружественных стран", – пояснил парламентарий.