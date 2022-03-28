https://ria.ru/20220328/dengi-1780469030.html

Эсеры предложили запретить размещать средства ФНБ в недружественных странах

Эсеры предложили запретить размещать средства ФНБ в недружественных странах - РИА Новости, 28.03.2022

Эсеры предложили запретить размещать средства ФНБ в недружественных странах

"Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроекты, запрещающие размещать средства Фонда национального благосостояния в недружественных странах,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:21

2022-03-28T14:21

2022-03-28T14:21

экономика

фонд национального благосостояния россии

россия

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроекты, запрещающие размещать средства Фонда национального благосостояния в недружественных странах, сообщила пресс-служба фракции.Справедливороссы предлагают запретить размещение средств ФНБ в финансовые активы иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, российских граждан и юридических лиц. Также, по их мнению, вместе с этим, решение о распределении средств фонда должно приниматься депутатами Госдумы на уровне федерального законодательства, а не внутренними приказами ЦБ РФ. Пакет законопроектов по данному вопросу направлен на заключение в правительство России, отметили во фракции.Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов напомнил, что в настоящий момент в перечень недружественных стран входит 48 государств, включая США, Канаду, Японию и страны Евросоюза. "Это все те страны, которые в феврале-марте этого года заморозили находящиеся на зарубежных счетах наши золотовалютные резервы и ввели в отношении России беспрецедентное количество экономический санкций. В общей сложности Запад заморозил наших активов на сотни миллиардов долларов", – цитирует пресс-служба слова депутата.Он добавил, что в условиях санкций нужно ускоренными темпами заниматься развитием отечественной экономики, реализовывать программу импортозамещения, направлять средства на повышение социальной защиты граждан. "Считаю, что в этих условиях нужно срочно принять закон, который навсегда исключил бы любую возможность вложения средств ФНБ в активы недружественных стран", – пояснил парламентарий.

https://ria.ru/20220323/fond-1779764058.html

https://ria.ru/20220309/zakon-1777256336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, фонд национального благосостояния россии, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", санкции в отношении россии