https://ria.ru/20220328/demarsh-1780380047.html

Аналитик рассказал, чем обернется для рубля "газовый демарш" России

Аналитик рассказал, чем обернется для рубля "газовый демарш" России - РИА Новости, 28.03.2022

Аналитик рассказал, чем обернется для рубля "газовый демарш" России

Наблюдающееся сейчас укрепление рубля связано, в том числе, с новостями о грядущем частичном переходе торговли газом за рубли. В этом случае экономических... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T02:17

2022-03-28T02:17

2022-03-28T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

природный газ

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Наблюдающееся сейчас укрепление рубля связано, в том числе, с новостями о грядущем частичном переходе торговли газом за рубли. В этом случае экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, будет больше рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.Значительных изменений баланса спроса и предложения на валютном рынке он не ждет. “Сейчас все компании-экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки на валютном рынке. При переходе расчетов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортеры газа будут вынуждены покупать рубль – то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке (если они начнут)”, - пояснил он свою позицию.При этом импортерам, вероятно, понадобится некоторый запас рублей для осуществления бесперебойных расчетов, что укрепит спрос на нацвалюту России и поможет несколько снизить санкционные ограничения, заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/rubli-1780167750.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль, природный газ