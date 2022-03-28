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Аналитик рассказал, чем обернется для рубля "газовый демарш" России - РИА Новости, 28.03.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220328/demarsh-1780380047.html
Аналитик рассказал, чем обернется для рубля "газовый демарш" России
Аналитик рассказал, чем обернется для рубля "газовый демарш" России - РИА Новости, 28.03.2022
Аналитик рассказал, чем обернется для рубля "газовый демарш" России
Наблюдающееся сейчас укрепление рубля связано, в том числе, с новостями о грядущем частичном переходе торговли газом за рубли. В этом случае экономических... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T02:17
2022-03-28T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
природный газ
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Наблюдающееся сейчас укрепление рубля связано, в том числе, с новостями о грядущем частичном переходе торговли газом за рубли. В этом случае экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, будет больше рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.Значительных изменений баланса спроса и предложения на валютном рынке он не ждет. “Сейчас все компании-экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки на валютном рынке. При переходе расчетов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортеры газа будут вынуждены покупать рубль – то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке (если они начнут)”, - пояснил он свою позицию.При этом импортерам, вероятно, понадобится некоторый запас рублей для осуществления бесперебойных расчетов, что укрепит спрос на нацвалюту России и поможет несколько снизить санкционные ограничения, заключил он.
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экономика, рубль, природный газ
02:17 28.03.2022
 
Аналитик рассказал, чем обернется для рубля "газовый демарш" России

Аналитик Джиоев заявил, что продажа газа за рубли не отразится на курсе российской валюты

© REUTERS / Hannibal HanschkeГазопровод "Северный поток-1" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток-1 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Газопровод "Северный поток-1" в Любмине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Наблюдающееся сейчас укрепление рубля связано, в том числе, с новостями о грядущем частичном переходе торговли газом за рубли. В этом случае экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, будет больше рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
Значительных изменений баланса спроса и предложения на валютном рынке он не ждет. “Сейчас все компании-экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки на валютном рынке. При переходе расчетов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортеры газа будут вынуждены покупать рубль – то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке (если они начнут)”, - пояснил он свою позицию.
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 20:25В мире
Министр финансов ФРГ дал смелый совет компаниям по оплате газа в рублях
При этом импортерам, вероятно, понадобится некоторый запас рублей для осуществления бесперебойных расчетов, что укрепит спрос на нацвалюту России и поможет несколько снизить санкционные ограничения, заключил он.
 
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