https://ria.ru/20220328/demarsh-1780380047.html
Аналитик рассказал, чем обернется для рубля "газовый демарш" России
Аналитик рассказал, чем обернется для рубля "газовый демарш" России - РИА Новости, 28.03.2022
Аналитик рассказал, чем обернется для рубля "газовый демарш" России
Наблюдающееся сейчас укрепление рубля связано, в том числе, с новостями о грядущем частичном переходе торговли газом за рубли. В этом случае экономических... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T02:17
2022-03-28T02:17
2022-03-28T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777157682_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_f34d657ba8add636a1a1452da63ee337.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Наблюдающееся сейчас укрепление рубля связано, в том числе, с новостями о грядущем частичном переходе торговли газом за рубли. В этом случае экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, будет больше рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.Значительных изменений баланса спроса и предложения на валютном рынке он не ждет. “Сейчас все компании-экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки на валютном рынке. При переходе расчетов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортеры газа будут вынуждены покупать рубль – то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке (если они начнут)”, - пояснил он свою позицию.При этом импортерам, вероятно, понадобится некоторый запас рублей для осуществления бесперебойных расчетов, что укрепит спрос на нацвалюту России и поможет несколько снизить санкционные ограничения, заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220325/rubli-1780167750.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777157682_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c3981743f7b8a02aed2026ff9367428.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, природный газ
Аналитик рассказал, чем обернется для рубля "газовый демарш" России
Аналитик Джиоев заявил, что продажа газа за рубли не отразится на курсе российской валюты