https://ria.ru/20220328/daniya-1780510698.html

Правительство Дании запретит продажу крон жителям России и Белоруссии

Правительство Дании запретит продажу крон жителям России и Белоруссии - РИА Новости, 28.03.2022

Правительство Дании запретит продажу крон жителям России и Белоруссии

Власти Дании готовят законопроект, по которому запретят продажу датских крон и ценных бумаг жителям России и Белоруссии, сообщило агентство Ritzau в... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:29

2022-03-28T16:29

2022-03-28T16:29

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МУРМАНСК, 28 мар – РИА Новости. Власти Дании готовят законопроект, по которому запретят продажу датских крон и ценных бумаг жителям России и Белоруссии, сообщило агентство Ritzau в понедельник."Правительство срочно введет закон, запрещающий перевод или продажу датских крон и ценных бумаг, торгуемых в кронах, российским и белорусским физическим и юридическим лицам", - говорится в сообщении.Отмечается, что это следует из документа, направленного в комитет по регламенту, который должен сформулировать позицию по срочной процедуре."Законопроект вводит ограничения на продажу наличных денег и ценных бумаг в датских кронах, что находится в русле европейских санкций", - пояснили в агентстве. Закон также введет запрет на "продажу, доставку, передачу или вывоз банкнот и монет в датских кронах" россиянам и белорусам. Нарушители закона могут быть лишены свободы на срок до четырех месяцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/aviasoobschenie-1775365802.html

https://ria.ru/20220321/arla-1779339222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дания, россия, белоруссия