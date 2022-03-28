https://ria.ru/20220328/daniya-1780510698.html
Правительство Дании запретит продажу крон жителям России и Белоруссии
Правительство Дании запретит продажу крон жителям России и Белоруссии - РИА Новости, 28.03.2022
Правительство Дании запретит продажу крон жителям России и Белоруссии
Власти Дании готовят законопроект, по которому запретят продажу датских крон и ценных бумаг жителям России и Белоруссии, сообщило агентство Ritzau в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:29
2022-03-28T16:29
2022-03-28T16:29
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МУРМАНСК, 28 мар – РИА Новости. Власти Дании готовят законопроект, по которому запретят продажу датских крон и ценных бумаг жителям России и Белоруссии, сообщило агентство Ritzau в понедельник."Правительство срочно введет закон, запрещающий перевод или продажу датских крон и ценных бумаг, торгуемых в кронах, российским и белорусским физическим и юридическим лицам", - говорится в сообщении.Отмечается, что это следует из документа, направленного в комитет по регламенту, который должен сформулировать позицию по срочной процедуре."Законопроект вводит ограничения на продажу наличных денег и ценных бумаг в датских кронах, что находится в русле европейских санкций", - пояснили в агентстве. Закон также введет запрет на "продажу, доставку, передачу или вывоз банкнот и монет в датских кронах" россиянам и белорусам. Нарушители закона могут быть лишены свободы на срок до четырех месяцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220227/aviasoobschenie-1775365802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, россия, белоруссия
Правительство Дании запретит продажу крон жителям России и Белоруссии
Правительство Дании готовят закон о запрете продажи крон жителям России и Белоруссии
МУРМАНСК, 28 мар – РИА Новости.
Власти Дании готовят законопроект, по которому запретят продажу датских крон и ценных бумаг жителям России и Белоруссии, сообщило агентство Ritzau
в понедельник.
"Правительство срочно введет закон, запрещающий перевод или продажу датских крон и ценных бумаг, торгуемых в кронах, российским и белорусским физическим и юридическим лицам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это следует из документа, направленного в комитет по регламенту, который должен сформулировать позицию по срочной процедуре.
"Законопроект вводит ограничения на продажу наличных денег и ценных бумаг в датских кронах, что находится в русле европейских санкций", - пояснили в агентстве. Закон также введет запрет на "продажу, доставку, передачу или вывоз банкнот и монет в датских кронах" россиянам и белорусам. Нарушители закона могут быть лишены свободы на срок до четырех месяцев.