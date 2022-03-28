Рейтинг@Mail.ru
Пик заболеваемости COVID-19 пройден, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220328/covid-19-1780446315.html
Пик заболеваемости COVID-19 пройден, заявил Мишустин
Пик заболеваемости COVID-19 пройден, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.03.2022
Пик заболеваемости COVID-19 пройден, заявил Мишустин
Пик заболеваемости COVID-19 в России пройден, в большинстве регионов ситуация улучшается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:59
2022-03-28T13:07
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
михаил мишустин
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765668768_85:0:3071:1680_1920x0_80_0_0_28d31a61beb7dc2149d1029a18022120.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в России пройден, в большинстве регионов ситуация улучшается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Пик заболеваемости, который пришелся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается, в том числе благодаря самоотверженному труду наших врачей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780437401.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765668768_1381:0:3071:1268_1920x0_80_0_0_a188b99d429bf3813dd4369e09818422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
12:59 28.03.2022 (обновлено: 13:07 28.03.2022)
 
Пик заболеваемости COVID-19 пройден, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пройден

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в России пройден, в большинстве регионов ситуация улучшается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Пик заболеваемости, который пришелся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается, в том числе благодаря самоотверженному труду наших врачей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Выездная реанимационная бригада перинатального центра - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 12:29Распространение коронавируса
В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19 в России
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала