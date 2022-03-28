https://ria.ru/20220328/covid-19-1780446315.html

Пик заболеваемости COVID-19 пройден, заявил Мишустин

Пик заболеваемости COVID-19 пройден, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.03.2022

Пик заболеваемости COVID-19 пройден, заявил Мишустин

Пик заболеваемости COVID-19 в России пройден, в большинстве регионов ситуация улучшается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:59

2022-03-28T12:59

2022-03-28T13:07

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распространение коронавируса

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в России пройден, в большинстве регионов ситуация улучшается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Пик заболеваемости, который пришелся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается, в том числе благодаря самоотверженному труду наших врачей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780437401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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