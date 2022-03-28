https://ria.ru/20220328/covid-19-1780446315.html
Пик заболеваемости COVID-19 пройден, заявил Мишустин
Пик заболеваемости COVID-19 пройден, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.03.2022
Пик заболеваемости COVID-19 пройден, заявил Мишустин
Пик заболеваемости COVID-19 в России пройден, в большинстве регионов ситуация улучшается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:59
2022-03-28T12:59
2022-03-28T13:07
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в России пройден, в большинстве регионов ситуация улучшается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Пик заболеваемости, который пришелся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается, в том числе благодаря самоотверженному труду наших врачей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780437401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:59 28.03.2022 (обновлено: 13:07 28.03.2022)
Пик заболеваемости COVID-19 пройден, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пройден