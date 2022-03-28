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"CODA: ребенок глухих родителей" получил "Оскар" как лучший фильм года - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220328/coda-1780386217.html
"CODA: ребенок глухих родителей" получил "Оскар" как лучший фильм года
"CODA: ребенок глухих родителей" получил "Оскар" как лучший фильм года - РИА Новости, 28.03.2022
"CODA: ребенок глухих родителей" получил "Оскар" как лучший фильм года
"CODA: ребенок глухих родителей" (Шан Хейдер) завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года", сообщили организаторы. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T06:37
2022-03-28T06:40
культура
сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. "CODA: ребенок глухих родителей" (Шан Хейдер) завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года", сообщили организаторы.Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США идет на телеканале ABC.В номинации "Лучший фильм года" были представлены 10 картин: "Власть пса" Джейн Кэмпион, "Дюна" Дени Вильнёва, "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Белфаст" (Кеннет Брана), "Не смотрите наверх" (Адам Маккей), мюзикл "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, "Аллея кошмаров" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Король Ричард" (Рейнальдо Маркус Грин).Награда киноакадемии США "Оскар" вручается ежегодно в 24 категориях. В этом году на "Оскар" в общей сложности были представлены 38 произведений, в том числе в жанре анимации, документалистики и коротком метре.
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сша
06:37 28.03.2022 (обновлено: 06:40 28.03.2022)
 
"CODA: ребенок глухих родителей" получил "Оскар" как лучший фильм года

"CODA: ребенок глухих родителей" завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

© Apple TV+ Кадр из фильма “CODA: ребенок глухих родителей”
Кадр из фильма “CODA: ребенок глухих родителей”
© Apple TV+
Кадр из фильма “CODA: ребенок глухих родителей”
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. "CODA: ребенок глухих родителей" (Шан Хейдер) завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года", сообщили организаторы.
Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США идет на телеканале ABC.
В номинации "Лучший фильм года" были представлены 10 картин: "Власть пса" Джейн Кэмпион, "Дюна" Дени Вильнёва, "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Белфаст" (Кеннет Брана), "Не смотрите наверх" (Адам Маккей), мюзикл "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, "Аллея кошмаров" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Король Ричард" (Рейнальдо Маркус Грин).
Награда киноакадемии США "Оскар" вручается ежегодно в 24 категориях. В этом году на "Оскар" в общей сложности были представлены 38 произведений, в том числе в жанре анимации, документалистики и коротком метре.
Американская актриса Джессика Честейн - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
06:32Культура
Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"
 
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