https://ria.ru/20220328/chesteyn-1780386089.html

Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"

Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" - РИА Новости, 28.03.2022

Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"

Джессика Честейн завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за съемки в фильме "Глаза Тэмми Фэй", сообщили организаторы. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T06:32

2022-03-28T06:32

2022-03-28T06:33

культура

сша

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Джессика Честейн завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за съемки в фильме "Глаза Тэмми Фэй", сообщили организаторы.Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.За награду в этой категории также боролись Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери") и Кристен Стюарт ("Спенсер").

https://ria.ru/20220328/rol-1780385903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша