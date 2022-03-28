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Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" - РИА Новости, 28.03.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220328/chesteyn-1780386089.html
Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"
Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" - РИА Новости, 28.03.2022
Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"
Джессика Честейн завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за съемки в фильме "Глаза Тэмми Фэй", сообщили организаторы. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T06:32
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культура
сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Джессика Честейн завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за съемки в фильме "Глаза Тэмми Фэй", сообщили организаторы.Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.За награду в этой категории также боролись Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери") и Кристен Стюарт ("Спенсер").
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сша
06:32 28.03.2022 (обновлено: 06:33 28.03.2022)
 
Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"

Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Глаза Тэмми Фэй"

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Джессика Честейн
Американская актриса Джессика Честейн - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Американская актриса Джессика Честейн
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Джессика Честейн завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за съемки в фильме "Глаза Тэмми Фэй", сообщили организаторы.
Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.
Кадр из фильма Король Ричард
06:15Культура
Уилл Смит завоевал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль"
За награду в этой категории также боролись Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери") и Кристен Стюарт ("Спенсер").
 
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