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Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"
Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" - РИА Новости, 28.03.2022
Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"
Джессика Честейн завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за съемки в фильме "Глаза Тэмми Фэй", сообщили организаторы. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T06:32
2022-03-28T06:32
2022-03-28T06:33
культура
сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Джессика Честейн завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за съемки в фильме "Глаза Тэмми Фэй", сообщили организаторы.Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.За награду в этой категории также боролись Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери") и Кристен Стюарт ("Спенсер").
https://ria.ru/20220328/rol-1780385903.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша
06:32 28.03.2022 (обновлено: 06:33 28.03.2022)
Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"
Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Глаза Тэмми Фэй"