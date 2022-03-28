https://ria.ru/20220328/chempionat-1780507903.html

"Robotics Championship – Москва 3.0": "битва" грузовых роботов

"Robotics Championship – Москва 3.0": "битва" грузовых роботов - РИА Новости, 28.03.2022

"Robotics Championship – Москва 3.0": "битва" грузовых роботов

Техническое новаторство в России стремительно молодеет. Сегодня уже дошколята не только играют в роботов, собирая их из наборов-конструкторов, но и осваивают... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:21

2022-03-28T16:21

2022-03-28T16:48

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

общество

россия

ано «развитие человеческого капитала»

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Техническое новаторство в России стремительно молодеет. Сегодня уже дошколята не только играют в роботов, собирая их из наборов-конструкторов, но и осваивают механизмы управления ими для выполнения конкретных задач. Подтверждение тому – прошедший в столице с 18 по 20 марта национальный чемпионат по робототехнике "Robotics Championship – Москва 3.0". Масштабное событие состоялось под эгидой АНО "Развитие человеческого капитала" и департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы в павильоне "Форум" выставочного комплекса "Экспоцентр", где за три дня свои проекты представили 267 команд (около 2500 участников) из 42 регионов России. Подробности – в материале корреспондента РИА Новости Карины Ивашко.Залитый солнцем павильон, армия управляемых детьми и подростками роботов, которые еще и соревнуются друг с другом, музыка, танцы, цирковые номера на сцене, летающие над всем этим квадрокоптеры – в общем, большая "движуха". Кто-то максимально сосредоточен, демонстрируя жюри инженерные достижения своей команды, а кто-то уже "отстрелялся" и с удовольствием включился в работу мастер-классов или забавы вроде участия в 3D-роликах.Количество малышни поначалу поражает, но так и задумано: профориентация нынче добралась и до детсадовцев. Названия самых юных команд – "Винтики-Болтики", "Баклажанчики", "Любим кубики", "Технарики", "Дети на ракете", "Робо-шустрики", "Мастерята", "Технодетки", "Девчонки-шестёренки", "Роботяшки" и "РОБО-тяги". Креатив зашкаливает.Детям в младшей группе – от четырех до шести. Кто же занимается с такими маленькими изобретателями?"Юные участники чемпионата осваивают робототехнику прямо в детских садах и центрах дополнительного образования. А некоторые дети занимаются конструированием в семьях вместе с родителями. Дошколята приехали на наш чемпионат с Сахалина, Ямала, Урала, из Якутии, Приморского края… Команда из Якутии, например, живет в селе, с которым нет наземного сообщения. Они представили на чемпионате найденное ими решение проблемы — дирижабль. Ребята участвуют уже второй год. И тренеры команды говорят, что для развития их навыков и дальнейшего обучения это бесценный опыт", - рассказал РИА Новости глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПИР) Алексей Фурсин.Следующая группа – 6-9 лет. Для них, как и для малышей, пока важно само участие, а не борьба за призовые места. Тем не менее, организаторы чемпионата постарались каждой команде присвоить победную номинацию – за "благородный профессионализм", за "командный дух", "стремление к знаниям", "победу над обстоятельствами" и другие.На самом деле, всё гораздо серьезнее"Эта сквозная развивающая программа – от четырех лет и до 18. В нее можно в любой момент войти, а можно и поэтапно. Программа для четырехлеток направлена на то, чтобы дети умели что-то собирать, понимали, как в принципе роботы работают. В шесть-девять лет дети учатся делать презентации, защищать свои идеи. Придумывают элементы механизмов, изучают приводы и их программирование. Средняя школа уже создает свой проект – там учатся исследовать проблематику, планировать работу. А старшая школа – это, по сути, маленькое предприятие, где, помимо разработчиков – инженеров, программистов, есть руководитель, экономисты, пиар-служба, отдел кадров для поиска людей в команду. Это постепенный вход во взрослую жизнь, когда ребята приходят в университеты, уже понимая, как живет внешний мир", - пояснил РИА Новости председатель правления петербургского благотворительного фонда поддержки образования "Гёте-шуле" Алексей Яковлев.Незашоренный взгляд, отсутствие стереотипов и ограниченийОдним из критериев, по которым эксперты оценивают проекты старших групп – с 10 до 16 и с 12 до 18 лет, является взаимодействие с профессиональным научно-техническим сообществом."Тема чемпионата этого года – грузовые перевозки, и идеи ребят оценивали РЖД, авиакомпании, морские перевозчики, логистические центры, которые смотрят на перевозки комплексно. Школьники должны найти на них выходы, донести свои идеи и получить одобрение. И это уже определенно основа для разработки реальных проектов. В чем суть? Ребята с незашоренным взглядом, без стереотипов мышления, приносят идеи, которые можно вывести на уровень реализованных решений. Об итогах этого сезона говорить рано, но в прошлом сезоне, когда темой был ЗОЖ, интересных идей было много. Например, один фитнес-центр уже доработал и реализовал проект индивидуальной навигации по своей территории для нужд конкретных посетителей", - поделился эксперт.Главный принцип состязания – благородный профессионализмА как воспринимают "Robotics Championship – Москва 3.0" сами подростки? Движут ли ими честолюбивые замыслы, или преобладает интерес? Наверное, бывает по-разному. К примеру, девятиклассник из города Чайковский Пермского края считает, что главное – это командный дух и позитивный настрой."Нужно мыслить логически, наметить цель и идти к ней. Сделать проект, защитить его, показать, какая дружная у вас команда, и постараться удачно выступить "на полях". Поля – это заезды, когда робот должен выполнить как можно больше задач за определенное время. Конечно, создавая робота, ты учишься проектировать его и собирать, программировать и управлять им. Мы школьная команда из небольшого города, но мы выиграли региональный этап и вышли сюда. Всего от Пермского края в финал вышло пять команд: помимо нас, из Перми и трех сел. И мы выступаем за честь своего края, города и школы", - рассказал РИА Новости Лёва Килин из команды START.Лёва признался, что при подготовке к заезду с роботом возникли проблемы, но в итоге, считает он, команда достойно защитила своей проект перед судьями. "Это было приятно и даже весело", - поделился школьник. Судьи же оценили усилия ребят, присвоив им победу в номинации "За мотивацию". Кстати, START – чисто мужская команда, каких на чемпионате немало. Хватает и смешанных. А вот одна из красноярских команд (гимназия N1 – Univers) – сугубо женская, чем сразу и выделяется."Мальчики нашей школы не заинтересовались этими соревнованиями – они пошли на "Евробот". А девочки заинтересовались. И мы гордимся тем, что у нас женская команда. Вообще, думать, что техническая сфера только для мужчин – большое заблуждение. Но если кто-то из мальчиков захочет присоединиться, мы не против. У нас в школе есть инженерный профиль для 8-11 классов. И один из спецкурсов – робототехника, где мы собираем роботов и готовимся к соревнованиям. Идея этого чемпионата не только в том, чтобы собрать лучшего робота, но и в общении. Недаром основной принцип здесь – благородный профессионализм. Мы не расстраиваемся из-за поражений, вместе учимся новому, потому что опыт – это основа всего", - уверена участница команды UniversАнастасия Антонова.Задания на чемпионате для всех команд одинаковые, но возможности для творчества – огромны, поэтому представленные роботы – абсолютно разные, поясняет Яковлев."В этом году я впервые увидел треугольного робота! Оригинальное решение и конструкции платформы, и самого робота. Кстати, команда, а она из старшей группы, получила один из первых призов и смогла выйти в финал игр на поле", - заметил он.По мнению эксперта, судьи распределили призовые места наилучшим образом, не поскупившись на целый список важных номинаций. В итоге в категории 12-18 лет лидерами чемпионата стали сразу несколько команд из Санкт-Петербурга и Москвы, Братска (Иркутская область) и Канска (Красноярский край). А лучшими на игровом поле признаны две команды из Красноярска.Кстати, московские команды участие в возрастной группе чемпионата 12-18 лет приняли впервые. Подготовку к соревнованиям они проходили на базе Ресурсного центра профнавигации АНО "Развитие человеческого капитала"."Всего в четырех возрастных группах отмечено призами и наградами 200 команд. Пять из них стали абсолютными победителями. Коллективы из Приморского края, Челябинска, Москвы, Краснодара признаны лучшими среди сверстников 10-16 лет, а команда из Санкт-Петербурга – в группе 12-18 лет. Представлять Россию на международный чемпионат в Бразилию отправятся приморцы из команды Bots Online. И абсолютно все победители, а это более 1500 человек, будут включены в списки на платформе одаренных детей "Таланты России" и смогут претендовать на гранты президента и профильные смены в знаменитых детских центрах – "Артеке", "Орленке", "Смене" и "Океане", - пояснил глава ДПИР Фурсин.Посмотреть, как проходил чемпионат, можно на youtube-канале "Ресурсного центра профнавигации и развития компетенций".

https://ria.ru/20211207/chempionat-1762531511.html

https://ria.ru/20211221/chempionat-1764667063.html

https://ria.ru/20220325/upravlentsy-1779913293.html

россия

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Алёна Пава

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), общество, россия, ано «развитие человеческого капитала»