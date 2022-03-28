15:40 28.03.2022 (обновлено: 17:01 28.03.2022)
Carlsberg покинет российский рынок
Пивная компания Carlsberg решила продать активы и покинуть Россию
Бутылки с пивом
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Производитель пива Carlsberg, которому принадлежит крупнейший российский пивоваренный завод "Балтика", заявил о намерении продать активы в России и покинуть рынок, сообщается в релизе компании.
"Мы приняли трудное и безотлагательное решение добиться полного выхода из наших активов в России... После завершения мы больше не будем присутствовать в России", - говорится в сообщении.
В результате бизнес Carlsberg в России больше не будет учитываться в выручке и операционной прибыли группы, а в отчетности подразделение будет рассматриваться как предназначенный для продажи актив, уточняет компания.
За прошлый год выручка и операционная прибыль российского бизнеса составляли 6,5 миллиарда (почти 960 миллионов долларов) и 682 миллиона (около 100 миллионов долларов) датских крон соответственно. Штат компании в РФ составляет около 8,4 тысячи человек, уточняет компания.
Carlsberg также объявлял в начале марта, что останавливает производство в России и прекращает продажу продукции под своим флагманским брендом.
Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одно из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России "Балтика".