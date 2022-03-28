https://ria.ru/20220328/bumaga-1780393877.html

В Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги

В Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги - РИА Новости, 28.03.2022

В Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги

Поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:01

2022-03-28T09:01

2022-03-28T09:01

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет, сообщает Минпромторг РФ."Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к середине апреля, объясняет Минпромторг", - говорится в официальном Telegram-канале "Объясняем.рф" со ссылкой на министерство.В министерстве напомнили, что сейчас в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны."С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства", - пояснили в Минпромторге.Там же уточнили, что отечественные производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка офисной бумаги, "поэтому недостатка не будет".Ранее в Минпромторге рассчитывали, что ситуация с поставками офисной бумаги стабилизируется к концу марта.

https://ria.ru/20220328/bumaga-1780380630.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, санкции в отношении россии