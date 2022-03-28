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В Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги - РИА Новости, 28.03.2022
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В Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги
В Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги - РИА Новости, 28.03.2022
В Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги
Поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:01
2022-03-28T09:01
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет, сообщает Минпромторг РФ."Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к середине апреля, объясняет Минпромторг", - говорится в официальном Telegram-канале "Объясняем.рф" со ссылкой на министерство.В министерстве напомнили, что сейчас в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны."С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства", - пояснили в Минпромторге.Там же уточнили, что отечественные производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка офисной бумаги, "поэтому недостатка не будет".Ранее в Минпромторге рассчитывали, что ситуация с поставками офисной бумаги стабилизируется к концу марта.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, санкции в отношении россии
09:01 28.03.2022
 
В Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги

Минпромторг: поставки офисной бумаги в России стабилизируются к середине апреля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКассы супермаркета
Кассы супермаркета - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет, сообщает Минпромторг РФ.
"Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к середине апреля, объясняет Минпромторг", - говорится в официальном Telegram-канале "Объясняем.рф" со ссылкой на министерство.
В министерстве напомнили, что сейчас в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны.
"С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства", - пояснили в Минпромторге.
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03:18
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Там же уточнили, что отечественные производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка офисной бумаги, "поэтому недостатка не будет".
Ранее в Минпромторге рассчитывали, что ситуация с поставками офисной бумаги стабилизируется к концу марта.
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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