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В Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги
В Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги - РИА Новости, 28.03.2022
В Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги
Поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:01
2022-03-28T09:01
2022-03-28T09:01
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, спрос на эту продукцию полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет, сообщает Минпромторг РФ."Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к середине апреля, объясняет Минпромторг", - говорится в официальном Telegram-канале "Объясняем.рф" со ссылкой на министерство.В министерстве напомнили, что сейчас в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны."С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства", - пояснили в Минпромторге.Там же уточнили, что отечественные производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка офисной бумаги, "поэтому недостатка не будет".Ранее в Минпромторге рассчитывали, что ситуация с поставками офисной бумаги стабилизируется к концу марта.
https://ria.ru/20220328/bumaga-1780380630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, санкции в отношении россии
В Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги
Минпромторг: поставки офисной бумаги в России стабилизируются к середине апреля