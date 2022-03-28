https://ria.ru/20220328/bud-1780523003.html

AB InBev попросило приостановить лицензию и продажу бренда Bud в России

AB InBev попросило приостановить лицензию и продажу бренда Bud в России - РИА Новости, 28.03.2022

AB InBev попросило приостановить лицензию и продажу бренда Bud в России

Бельгийская пивоваренная компания AB InBev запросила контролирующего акционера Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда Bud РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:13

2022-03-28T17:13

2022-03-28T17:13

россия

экономика

пиво

anheuser-busch inbev

алкоголь

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бельгийская пивоваренная компания AB InBev запросила контролирующего акционера Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда Bud в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник два крупнейших мировых производителя пива - датский Heineken (бренды Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, "Охота", "Три медведя", "Степан Разин") и голландский Carlsberg (бренды Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика") объявили, что покидают российский рынок. Heineken при этом заявила, что свой бизнес в стране передаст новому владельцу из РФ. Carlsberg намеревается продать активы в России."Компания AB InBev Efes является совместным предприятием на территории России партнеров AB InBev и Anadolu Efes, в котором Anadolu Efes владеет контролирующей долей. AB InBev запросила контролирующего акционера Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда Bud в России. Сейчас Anadolu Efes внимательно рассматривает данный запрос", - сообщили в компании.В AB InBev отметили, что в настоящий момент компания продолжает работу на территории России в штатном режиме. "Нашим главным приоритетом является безопасность и благополучие сотрудников и их семей. Для их поддержки уже были приняты все необходимые меры. Кроме этого, мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь пострадавшим", - добавили в пресс-службе.Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.

https://ria.ru/20220328/upakovka-1780400811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, пиво, anheuser-busch inbev, алкоголь