https://ria.ru/20220328/boykot-1780450635.html
В Берлине отказались бойкотировать поставки российских энергоносителей
В Берлине отказались бойкотировать поставки российских энергоносителей - РИА Новости, 28.03.2022
В Берлине отказались бойкотировать поставки российских энергоносителей
В кабмине ФРГ заявили, что не поддерживают в нынешних условиях бойкот на поставки энергоносителей из РФ. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:13
2022-03-28T13:13
2022-03-28T13:22
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БЕРЛИН, 28 мар – РИА Новости. В кабмине ФРГ заявили, что не поддерживают в нынешних условиях бойкот на поставки энергоносителей из РФ."Немецкая позиция заключается в том, что в нынешних условиях энергетический бойкот не поддерживается. Считаю, что причины этого вчера перечислил федеральный канцлер. Речь идет прежде всего об обеспечении Германии, об обеспечении теплом больниц, домов престарелых, а также многих квартир", - сказал на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.Он добавил, что в Берлине не считают, что немецкая экономика выиграла бы от подобного бойкота, "было бы значительное экономическое воздействие с существенной потерей рабочих мест".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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германия, в мире, берлин (город), россия, цены на нефть
13:13 28.03.2022 (обновлено: 13:22 28.03.2022)
В Берлине отказались бойкотировать поставки российских энергоносителей
В кабмине ФРГ заявили о значительном ущербе в случае бойкота российских энергоносителей