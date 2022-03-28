https://ria.ru/20220328/boykot-1780450635.html

В Берлине отказались бойкотировать поставки российских энергоносителей

В Берлине отказались бойкотировать поставки российских энергоносителей - РИА Новости, 28.03.2022

В Берлине отказались бойкотировать поставки российских энергоносителей

В кабмине ФРГ заявили, что не поддерживают в нынешних условиях бойкот на поставки энергоносителей из РФ. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:13

2022-03-28T13:13

2022-03-28T13:22

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берлин (город)

россия

цены на нефть

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БЕРЛИН, 28 мар – РИА Новости. В кабмине ФРГ заявили, что не поддерживают в нынешних условиях бойкот на поставки энергоносителей из РФ."Немецкая позиция заключается в том, что в нынешних условиях энергетический бойкот не поддерживается. Считаю, что причины этого вчера перечислил федеральный канцлер. Речь идет прежде всего об обеспечении Германии, об обеспечении теплом больниц, домов престарелых, а также многих квартир", - сказал на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.Он добавил, что в Берлине не считают, что немецкая экономика выиграла бы от подобного бойкота, "было бы значительное экономическое воздействие с существенной потерей рабочих мест".

https://ria.ru/20220328/neft-1780381598.html

германия

берлин (город)

россия

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Кирилл Волков

германия, в мире, берлин (город), россия, цены на нефть