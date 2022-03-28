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СМИ: Bloomberg отключит российских пользователей от терминалов - РИА Новости, 28.03.2022
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СМИ: Bloomberg отключит российских пользователей от терминалов
СМИ: Bloomberg отключит российских пользователей от терминалов - РИА Новости, 28.03.2022
СМИ: Bloomberg отключит российских пользователей от терминалов
Информационное агентство Bloomberg приняло решение ограничить доступ к своим терминалам для российских пользователей, пишет РБК. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:29
2022-03-28T15:29
экономика
технологии
москва
россия
украина
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Информационное агентство Bloomberg приняло решение ограничить доступ к своим терминалам для российских пользователей, пишет РБК.По информации источника СМИ, компаниям уже поступили уведомления об отключении терминала, однако в письменной форме их еще не отправили — юридическая форма обговаривается."Официально о решении будет объявлено сегодня, 28 марта, в 21:00 (мск)", — отмечается в материале. Под ограничения Bloomberg попадут несколько российских банков, находящихся в западных санкционных списках. В силу эти меры вступят с 3 апреля.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220328/lavrov-1780483192.html
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экономика, технологии, москва, россия, украина
15:29 28.03.2022
 
СМИ: Bloomberg отключит российских пользователей от терминалов

РБК: Bloomberg отключит клиентам из России доступ к терминалам с 3 апреля

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию Петербургского экономического форума
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Подготовка к открытию Петербургского экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Информационное агентство Bloomberg приняло решение ограничить доступ к своим терминалам для российских пользователей, пишет РБК.
По информации источника СМИ, компаниям уже поступили уведомления об отключении терминала, однако в письменной форме их еще не отправили — юридическая форма обговаривается.
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"Официально о решении будет объявлено сегодня, 28 марта, в 21:00 (мск)", — отмечается в материале. Под ограничения Bloomberg попадут несколько российских банков, находящихся в западных санкционных списках. В силу эти меры вступят с 3 апреля.

Спецоперация на Украине

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
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