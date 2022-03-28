https://ria.ru/20220328/bloomberg-1780486667.html
СМИ: Bloomberg отключит российских пользователей от терминалов
СМИ: Bloomberg отключит российских пользователей от терминалов - РИА Новости, 28.03.2022
СМИ: Bloomberg отключит российских пользователей от терминалов
Информационное агентство Bloomberg приняло решение ограничить доступ к своим терминалам для российских пользователей, пишет РБК. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:29
2022-03-28T15:29
2022-03-28T15:29
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Информационное агентство Bloomberg приняло решение ограничить доступ к своим терминалам для российских пользователей, пишет РБК.По информации источника СМИ, компаниям уже поступили уведомления об отключении терминала, однако в письменной форме их еще не отправили — юридическая форма обговаривается."Официально о решении будет объявлено сегодня, 28 марта, в 21:00 (мск)", — отмечается в материале. Под ограничения Bloomberg попадут несколько российских банков, находящихся в западных санкционных списках. В силу эти меры вступят с 3 апреля.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220328/lavrov-1780483192.html
https://ria.ru/20220308/bp-1777155678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, москва, россия, украина
СМИ: Bloomberg отключит российских пользователей от терминалов
РБК: Bloomberg отключит клиентам из России доступ к терминалам с 3 апреля
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Информационное агентство Bloomberg приняло решение ограничить доступ к своим терминалам для российских пользователей, пишет РБК
.
По информации источника СМИ, компаниям уже поступили уведомления об отключении терминала, однако в письменной форме их еще не отправили — юридическая форма обговаривается.
"Официально о решении будет объявлено сегодня, 28 марта, в 21:00 (мск)", — отмечается в материале. Под ограничения Bloomberg попадут несколько российских банков, находящихся в западных санкционных списках. В силу эти меры вступят с 3 апреля.
Спецоперация на Украине
Россия
24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины
. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.