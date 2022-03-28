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Беженцы с Украины впервые вошли в российскую статистику

Беженцы с Украины впервые вошли в российскую статистику - РИА Новости, 28.03.2022

Беженцы с Украины впервые вошли в российскую статистику

Беженцы с территории Украины впервые вошли в статистику по прибывшим в Россию – речь может идти о десятках тысяч людей, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:46

2022-03-28T10:46

2022-03-28T10:46

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

в мире

украина

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Беженцы с территории Украины впервые вошли в статистику по прибывшим в Россию – речь может идти о десятках тысяч людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На утро понедельника, границу с Россией пересекли 472,8 тысячи беженцев, в том числе 98,4 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, почти 269 тысяч человек – граждане ДНР и ЛНР, еще у 143,9 тысячи российские паспорта.У скольких беженцев украинское гражданство, в экстренных службах уточнить не смогли, но речь может идти о десятках тысяч людей – за исключением граждан республик Донбасса и России, из общей цифры остается еще почти 60 тысяч беженцев.Не все из них могут быть гражданами Украины, хотя, вероятно, и большинство – часть, возможно, являются гражданами других государств, которые волею случая оказались в зоне боевых действий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 25 марта, за месяц операции уничтожено 73% военных самолетов Украины (112 из 152), 65% танков и других бронированных машин Украины (1587 из 2416), половина парка вертолетов (75 из 149) и так далее.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, украина