Байден заявил, что его спорные слова последних дней неверно интерпретируют
Президент США Байден пожаловался на неверную интерпретацию его слов в последние дни
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден пожаловался на неверную интерпретацию его высказываний в последние дни.
"Ничего из трех неточно. Вы таким образом интерпретируете. Я говорил с военными о помощи в подготовке украинских военных в Польше. Вот какой контекст… Я имел в виду - встретиться и поговорить с украинскими силами в Польше", - сказал Байден.
О своих словах об ответе США, если РФ применит на Украине химоружие, Байден заявил, что реакция будет "значительной". Журналист уточнил, о чем именно говорит президент. "Я не скажу вам. С чего мне говорить? Вы, должно быть, глупенький", - сказал Байден.
Ранее этому корреспонденту уже доставалось от американского лидера. Байден даже назвал Дуси "тупым сукиным сыном".
Завершая визит в Европу речью в Варшаве, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Американские СМИ в воскресенье сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией. Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что так себя вести может "слабый или больной человек", американским гражданам должно быть стыдно за своего президента.
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