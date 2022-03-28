https://ria.ru/20220328/bayden-1780580816.html

Байден заявил, что его спорные слова последних дней неверно интерпретируют

Байден заявил, что его спорные слова последних дней неверно интерпретируют - РИА Новости, 28.03.2022

Байден заявил, что его спорные слова последних дней неверно интерпретируют

Президент США Джо Байден пожаловался на неверную интерпретацию его высказываний в последние дни. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T23:40

2022-03-28T23:40

2022-03-28T23:40

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден пожаловался на неверную интерпретацию его высказываний в последние дни.На пресс-конференции в Белом доме журналист телеканала Fox News Питер Дуси спросил американского лидера о его высказываниях последних дней, в частности, о военных США и Украине, о химическом оружии, а также о смене власти в РФ."Ничего из трех неточно. Вы таким образом интерпретируете. Я говорил с военными о помощи в подготовке украинских военных в Польше. Вот какой контекст… Я имел в виду - встретиться и поговорить с украинскими силами в Польше", - сказал Байден.О своих словах об ответе США, если РФ применит на Украине химоружие, Байден заявил, что реакция будет "значительной". Журналист уточнил, о чем именно говорит президент. "Я не скажу вам. С чего мне говорить? Вы, должно быть, глупенький", - сказал Байден.Ранее этому корреспонденту уже доставалось от американского лидера. Байден даже назвал Дуси "тупым сукиным сыном".Завершая визит в Европу речью в Варшаве, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Американские СМИ в воскресенье сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией. Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что так себя вести может "слабый или больной человек", американским гражданам должно быть стыдно за своего президента.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780578218.html

https://ria.ru/20220327/mechta-1780296017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вячеслав володин, дмитрий песков, сша, россия, варшава, госдума рф