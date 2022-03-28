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Байден заявил, что не хочет никакой войны с Россией - РИА Новости, 28.03.2022
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Байден заявил, что не хочет никакой войны с Россией
Байден заявил, что не хочет никакой войны с Россией - РИА Новости, 28.03.2022
Байден заявил, что не хочет никакой войны с Россией
Президент США Джо Байден заявил, что "наземная или ядерная" война с Россией – это последнее, чего он хочет. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T23:06
2022-03-28T23:06
в мире
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сергей рябков
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "наземная или ядерная" война с Россией – это последнее, чего он хочет."Последнее, чего я хочу, - это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.При этом Байден вновь предупредил, что в случае применения Россией химического оружия на Украине, последует "значительный ответ". Он отказался конкретизировать угрозу.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал заявления США, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, злонамеренными инсинуациями. Рябков, говоря о химическом и биологическом оружии, отмечал, что "у нас ни того, ни другого нет". Пентагон ранее заявил, что США не располагают данными, указывающими, что Россия якобы применит биологическое или химическое оружие на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220328/bayden-1780578630.html
https://ria.ru/20220328/bayden-1780546135.html
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в мире, владимир путин, сергей рябков, донецкая народная республика, сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, джо байден
23:06 28.03.2022
 
Байден заявил, что не хочет никакой войны с Россией

Байден заявил, что "наземная или ядерная" война с Россией — это последнее, чего он хочет

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "наземная или ядерная" война с Россией – это последнее, чего он хочет.
"Последнее, чего я хочу, - это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
При этом Байден вновь предупредил, что в случае применения Россией химического оружия на Украине, последует "значительный ответ". Он отказался конкретизировать угрозу.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал заявления США, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, злонамеренными инсинуациями. Рябков, говоря о химическом и биологическом оружии, отмечал, что "у нас ни того, ни другого нет". Пентагон ранее заявил, что США не располагают данными, указывающими, что Россия якобы применит биологическое или химическое оружие на Украине.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 22:58
Байден утверждает, что Путин изменился со времен саммита в Женеве
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 18:42
Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина
 
В миреВладимир ПутинСергей РябковДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияМинистерство обороны СШАВооруженные силы РФДжо Байден
 
 
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