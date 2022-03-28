https://ria.ru/20220328/bayden-1780579321.html

Байден заявил, что не хочет никакой войны с Россией

Байден заявил, что не хочет никакой войны с Россией - РИА Новости, 28.03.2022

Байден заявил, что не хочет никакой войны с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что "наземная или ядерная" война с Россией – это последнее, чего он хочет. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T23:06

2022-03-28T23:06

2022-03-28T23:06

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "наземная или ядерная" война с Россией – это последнее, чего он хочет."Последнее, чего я хочу, - это втянуться в наземную или ядерную войну с Россией", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.При этом Байден вновь предупредил, что в случае применения Россией химического оружия на Украине, последует "значительный ответ". Он отказался конкретизировать угрозу.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал заявления США, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, злонамеренными инсинуациями. Рябков, говоря о химическом и биологическом оружии, отмечал, что "у нас ни того, ни другого нет". Пентагон ранее заявил, что США не располагают данными, указывающими, что Россия якобы применит биологическое или химическое оружие на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780578630.html

https://ria.ru/20220328/bayden-1780546135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, сергей рябков, донецкая народная республика, сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, джо байден