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Байден утверждает, что Путин изменился со времен саммита в Женеве - РИА Новости, 29.03.2022
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Байден утверждает, что Путин изменился со времен саммита в Женеве
Байден утверждает, что Путин изменился со времен саммита в Женеве - РИА Новости, 29.03.2022
Байден утверждает, что Путин изменился со времен саммита в Женеве
Президент США Джо Байден заявил, что поведение российского коллеги Владимира Путина изменилось со времени прошлогоднего саммита в Женеве, где шла "нормальная... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-28T22:58
2022-03-29T05:30
в мире
россия
варшава
сша
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поведение российского коллеги Владимира Путина изменилось со времени прошлогоднего саммита в Женеве, где шла "нормальная дискуссия" о запуске стратегического диалога."Я не знаю, что поменялось у него в голове. Его поведение изменилось. Вспомните, о чем мы говорили. Мы говорили о налаживании стратегического диалога, об отношениях НАТО и России... о том, как повысить транспарентность и тому подобное. Это была нормальная дискуссия", - сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов.Тогдашний диалог с Путиным он сравнил со своей беседой с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным "сто лет назад, когда я был молодым сенатором". "Что изменилось – это ничего, ничего даже близко, не напоминающее это", - добавил Байден.Он также утверждает, что Путин существенно ужесточил свои требования в отношении Украины за время обсуждения этого вопроса с западными лидерами.Из-за действий российских сил на Украине президент США в последние недели называл Путина "военным преступником" и "мясником", а в ходе субботнего выступления в Варшаве заявил, что тот "не может оставаться у власти".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220328/bayden-1780552120.html
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в мире, россия, варшава, сша, вооруженные силы рф, нато
22:58 28.03.2022 (обновлено: 05:30 29.03.2022)
 
Байден утверждает, что Путин изменился со времен саммита в Женеве

Байден утверждает, что поведение Путина изменилось со времен саммита в Женеве

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поведение российского коллеги Владимира Путина изменилось со времени прошлогоднего саммита в Женеве, где шла "нормальная дискуссия" о запуске стратегического диалога.
"Я не знаю, что поменялось у него в голове. Его поведение изменилось. Вспомните, о чем мы говорили. Мы говорили о налаживании стратегического диалога, об отношениях НАТО и России... о том, как повысить транспарентность и тому подобное. Это была нормальная дискуссия", - сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов.
Тогдашний диалог с Путиным он сравнил со своей беседой с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным "сто лет назад, когда я был молодым сенатором". "Что изменилось – это ничего, ничего даже близко, не напоминающее это", - добавил Байден.
Он также утверждает, что Путин существенно ужесточил свои требования в отношении Украины за время обсуждения этого вопроса с западными лидерами.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Из-за действий российских сил на Украине президент США в последние недели называл Путина "военным преступником" и "мясником", а в ходе субботнего выступления в Варшаве заявил, что тот "не может оставаться у власти".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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