https://ria.ru/20220328/bayden-1780578218.html

Байден считает, что его слова о Путине не осложнят дипломатической работы

Байден считает, что его слова о Путине не осложнят дипломатической работы - РИА Новости, 29.03.2022

Байден считает, что его слова о Путине не осложнят дипломатической работы

Президент США Джо Байден заявил, что слова о российском лидере Владимире Путине являются его личной позицией и не затруднят дипломатические отношения. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-28T22:47

2022-03-28T22:47

2022-03-29T00:09

в мире

дмитрий песков

сша

россия

европа

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780302513_0:0:1533:863_1920x0_80_0_0_5582bdc12d71be6373342f97f61d3103.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что слова о российском лидере Владимире Путине являются его личной позицией и не затруднят дипломатические отношения.Байден заявил, что "не отступает от своих слов", они являлись выражением его "личных чувств" и "возмущения", вызванного общением с украинскими беженцами в Польше."Я не думаю, что это вообще усложняет (работу дипломатов - ред.)", - сказал Байден.Президент США не ждет, что сказанное приведет и к эскалации вокруг Украины. По его мнению, курс руководства России вызывает широкое неприятие в мире. "Если он (Путин - ред.) продолжит нынешний курс, он станет парией на мировой арене. Кто знает, как это отразится на внутренней поддержке", - сказал Байден.Завершая визит в Европу речью в Варшаве Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.Американские СМИ в воскресенье сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией.Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот, что я думаю", - коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. До этого Байден дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780552120.html

https://ria.ru/20220328/bayden-1780454933.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дмитрий песков, сша, россия, европа, джо байден