https://ria.ru/20220328/bayden-1780576972.html
Байден утверждает, что у США нет политики смены руководства России
Байден утверждает, что у США нет политики смены руководства России - РИА Новости, 29.03.2022
Байден утверждает, что у США нет политики смены руководства России
США не преследуют цель сменить руководство России, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-28T22:28
2022-03-28T22:28
2022-03-29T00:18
сша
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джо байден
в мире
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. США не преследуют цель сменить руководство России, заявил президент США Джо Байден.Завершая визит в Европу речью в Варшаве, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.Американские СМИ в воскресенье сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией."Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо. Но это не означало наличия у нас политики по снятию Путина в каком-нибудь виде", - заявил в Белом доме Байден.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, джо байден, в мире, дмитрий песков, варшава
22:28 28.03.2022 (обновлено: 00:18 29.03.2022)
Байден утверждает, что у США нет политики смены руководства России
Президент Байден заявил, что власти США не стремятся сменить руководство России