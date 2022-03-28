https://ria.ru/20220328/bayden-1780576972.html

Байден утверждает, что у США нет политики смены руководства России

Байден утверждает, что у США нет политики смены руководства России - РИА Новости, 29.03.2022

Байден утверждает, что у США нет политики смены руководства России

США не преследуют цель сменить руководство России, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-28T22:28

2022-03-28T22:28

2022-03-29T00:18

сша

россия

джо байден

в мире

дмитрий песков

варшава

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. США не преследуют цель сменить руководство России, заявил президент США Джо Байден.Завершая визит в Европу речью в Варшаве, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.Американские СМИ в воскресенье сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией."Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо. Но это не означало наличия у нас политики по снятию Путина в каком-нибудь виде", - заявил в Белом доме Байден.

https://ria.ru/20220303/razryv-1776211244.html

сша

россия

варшава

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, джо байден, в мире, дмитрий песков, варшава