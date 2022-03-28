https://ria.ru/20220328/bayden-1780576855.html
Байден оценил возможность встречи с Путиным
Байден оценил возможность встречи с Путиным - РИА Новости, 29.03.2022
Байден оценил возможность встречи с Путиным
Президент США Джо Байден не стал исключать контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, но дал понять, что это зависит от того, что захочет обсудить... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-28T22:27
2022-03-28T22:27
2022-03-29T00:22
сша
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден не стал исключать контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, но дал понять, что это зависит от того, что захочет обсудить российский коллега."Это зависит от того, о чем он хочет говорить", - сказал Байден журналистам.Он разъяснял свои недавние о слова о том, что Путин не должен оставаться у власти. Байден дал понять, что это было выражением его личного возмущения действиями войск РФ на Украине, а не сменой официальной политики США в отношении российского руководства.Байден добавил, что ему "все равно", как отреагирует Путин на эти слова, но выразил уверенность в том, что они не окажут негативного влияния на дипломатическое взаимодействие и не приведут к дополнительной эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220327/bayden-1780342779.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, джо байден, владимир путин
22:27 28.03.2022 (обновлено: 00:22 29.03.2022)
Байден оценил возможность встречи с Путиным
Президент США Байден допустил возможность встречи с Путиным в зависимости от повестки дня
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден не стал исключать контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, но дал понять, что это зависит от того, что захочет обсудить российский коллега.
"Это зависит от того, о чем он хочет говорить", - сказал Байден журналистам.
Он разъяснял свои недавние о слова о том, что Путин не должен оставаться у власти. Байден дал понять, что это было выражением его личного возмущения действиями войск РФ
на Украине
, а не сменой официальной политики США
в отношении российского руководства.
Байден добавил, что ему "все равно", как отреагирует Путин на эти слова, но выразил уверенность в том, что они не окажут негативного влияния на дипломатическое взаимодействие и не приведут к дополнительной эскалации на Украине.