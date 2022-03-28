https://ria.ru/20220328/bayden-1780576855.html

Байден оценил возможность встречи с Путиным

Байден оценил возможность встречи с Путиным - РИА Новости, 29.03.2022

Байден оценил возможность встречи с Путиным

Президент США Джо Байден не стал исключать контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, но дал понять, что это зависит от того, что захочет обсудить... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-28T22:27

2022-03-28T22:27

2022-03-29T00:22

сша

джо байден

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден не стал исключать контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, но дал понять, что это зависит от того, что захочет обсудить российский коллега."Это зависит от того, о чем он хочет говорить", - сказал Байден журналистам.Он разъяснял свои недавние о слова о том, что Путин не должен оставаться у власти. Байден дал понять, что это было выражением его личного возмущения действиями войск РФ на Украине, а не сменой официальной политики США в отношении российского руководства.Байден добавил, что ему "все равно", как отреагирует Путин на эти слова, но выразил уверенность в том, что они не окажут негативного влияния на дипломатическое взаимодействие и не приведут к дополнительной эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220327/bayden-1780342779.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, джо байден, владимир путин