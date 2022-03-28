https://ria.ru/20220328/bayden-1780552120.html
Bloomberg: союзники отвернулись от Байдена после слов о Путине
Bloomberg: союзники отвернулись от Байдена после слов о Путине - РИА Новости, 28.03.2022
Bloomberg: союзники отвернулись от Байдена после слов о Путине
Антироссийская риторика президента США Байдена во время его выступления в Варшаве 26 марта вызвала резкое недовольство ближайших партнеров страны, пишет... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:07
2022-03-28T19:07
2022-03-28T22:40
политика
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сша
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Антироссийская риторика президента США Байдена во время его выступления в Варшаве 26 марта вызвала резкое недовольство ближайших партнеров страны, пишет обозреватель Bloomberg Тони Чучка.Как заметил журналист, многим западным политикам не понравились недипломатичные высказывания главы Белого дома в адрес российского лидера Владимира Путина.Союзники предостерегли Байдена от разжигания потенциально опасной конфронтации с Москвой. Президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Соединенного Королевства и вовсе постарались дистанцироваться от его шокирующей речи, считает колумнист.Ранее Байден, находясь с визитом в Польше, заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что американский президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам Байден отрицательно ответил на соответствующий вопрос.Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на варшавскую речь лидера США напомнил, что не президенту Соединенных Штатов решать, кому быть у власти в Москве, поскольку главу государства выбирают россияне.Москва 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220328/shok-1780494103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков
19:07 28.03.2022 (обновлено: 22:40 28.03.2022)
Bloomberg: союзники отвернулись от Байдена после слов о Путине
Bloomberg: союзники отвернулись от Байдена после слов о российском лидере Владимире Путине