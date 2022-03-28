https://ria.ru/20220328/bayden-1780552120.html

Bloomberg: союзники отвернулись от Байдена после слов о Путине

Bloomberg: союзники отвернулись от Байдена после слов о Путине - РИА Новости, 28.03.2022

Bloomberg: союзники отвернулись от Байдена после слов о Путине

Антироссийская риторика президента США Байдена во время его выступления в Варшаве 26 марта вызвала резкое недовольство ближайших партнеров страны, пишет... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:07

2022-03-28T19:07

2022-03-28T22:40

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сша

франция

эммануэль макрон

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Антироссийская риторика президента США Байдена во время его выступления в Варшаве 26 марта вызвала резкое недовольство ближайших партнеров страны, пишет обозреватель Bloomberg Тони Чучка.Как заметил журналист, многим западным политикам не понравились недипломатичные высказывания главы Белого дома в адрес российского лидера Владимира Путина.Союзники предостерегли Байдена от разжигания потенциально опасной конфронтации с Москвой. Президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Соединенного Королевства и вовсе постарались дистанцироваться от его шокирующей речи, считает колумнист.Ранее Байден, находясь с визитом в Польше, заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что американский президент не имел в виду смену власти в России, а затем и сам Байден отрицательно ответил на соответствующий вопрос.Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на варшавскую речь лидера США напомнил, что не президенту Соединенных Штатов решать, кому быть у власти в Москве, поскольку главу государства выбирают россияне.Москва 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220328/shok-1780494103.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, сша, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков