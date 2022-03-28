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Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина - РИА Новости, 28.03.2022
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Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина
Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина - РИА Новости, 28.03.2022
Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина
Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что лидер РФ Владимир Путин не может оставаться у власти, призвал к деэскалации РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:42
2022-03-28T19:57
антониу гутерреш
в мире
оон
россия
владимир путин
джо байден
сша
украина
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ООН, 28 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что лидер РФ Владимир Путин не может оставаться у власти, призвал к деэскалации - как военной, так и в риторике."Нам нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики", - сказал Гутерреш, отвечая на соответствующий вопрос.Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В том числе он заявил, что российский лидер "не может оставаться у власти".В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в РФ. Белый дом пояснил слова Байдена, заявившего во время публичного выступления в Варшаве, отметив, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.
https://ria.ru/20220328/bayden-1780518655.html
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антониу гутерреш, в мире, оон, россия, владимир путин, джо байден, сша, украина, донбасс
18:42 28.03.2022 (обновлено: 19:57 28.03.2022)
 
Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина

Генсек ООН Гутерреш после слов Байдена в адрес Путина призвал к деэскалации в риторике

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Читать ria.ru в
ООН, 28 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что лидер РФ Владимир Путин не может оставаться у власти, призвал к деэскалации - как военной, так и в риторике.
"Нам нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики", - сказал Гутерреш, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 17:01
Экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена
Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В том числе он заявил, что российский лидер "не может оставаться у власти".
В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в РФ. Белый дом пояснил слова Байдена, заявившего во время публичного выступления в Варшаве, отметив, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 17:10
СМИ: в США набирает обороты налоговое расследование против сына Байдена
 
Антониу ГутеррешВ миреООНРоссияВладимир ПутинДжо БайденСШАУкраинаДонбасс
 
 
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