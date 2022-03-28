https://ria.ru/20220328/bayden-1780546135.html

Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина

Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина - РИА Новости, 28.03.2022

Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что лидер РФ Владимир Путин не может оставаться у власти, призвал к деэскалации РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:42

2022-03-28T18:42

2022-03-28T19:57

антониу гутерреш

в мире

оон

россия

владимир путин

джо байден

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732028151_0:157:2787:1725_1920x0_80_0_0_dbb5c8b4252b7cb13cc4db413dc45545.jpg

ООН, 28 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что лидер РФ Владимир Путин не может оставаться у власти, призвал к деэскалации - как военной, так и в риторике."Нам нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики", - сказал Гутерреш, отвечая на соответствующий вопрос.Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В том числе он заявил, что российский лидер "не может оставаться у власти".В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в РФ. Белый дом пояснил слова Байдена, заявившего во время публичного выступления в Варшаве, отметив, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780518655.html

https://ria.ru/20220328/bayden-1780521310.html

россия

сша

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

антониу гутерреш, в мире, оон, россия, владимир путин, джо байден, сша, украина, донбасс