18:42 28.03.2022 (обновлено: 19:57 28.03.2022)
Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина
Генсек ООН Гутерреш после слов Байдена в адрес Путина призвал к деэскалации в риторике
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
ООН, 28 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что лидер РФ Владимир Путин не может оставаться у власти, призвал к деэскалации - как военной, так и в риторике.
"Нам нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики", - сказал Гутерреш, отвечая на соответствующий вопрос.
Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В том числе он заявил, что российский лидер "не может оставаться у власти".
В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в РФ. Белый дом пояснил слова Байдена, заявившего во время публичного выступления в Варшаве, отметив, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.