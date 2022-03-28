https://ria.ru/20220328/bayden-1780518655.html
Экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена
Экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена - РИА Новости, 28.03.2022
Экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена
Американский генерал Дэвид Петрэус негативно оценил высказывания президента США Джо Байдена о Путине, а также предсказал Соединенным Штатам трудности из-за... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:01
2022-03-28T17:01
2022-03-28T17:35
в мире
джо байден
барак обама
владимир путин
луганская народная республика
москва
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780302509_0:31:1443:843_1920x0_80_0_0_cb181e6e849dfdfbf2c95788c63870c6.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский генерал Дэвид Петрэус негативно оценил высказывания президента США Джо Байдена о Путине, а также предсказал Соединенным Штатам трудности из-за несдержанности их лидера.В комментарии для телеканала ABC News бывший командующий силами НАТО в Афганистане, возглавлявший при Бараке Обаме Центральное разведывательное управление, заявил, что Байден действительно явно говорил "на эмоциях"."Все это напоминает нам, что дисциплина в высказываниях имеет свои достоинства. Позже власти сообщили, что это был явно незапланированный момент — вдобавок к чувствам этого эмоционального момента. И, знаете ли, это вызовет проблемы в будущем", — сказал Петрэус.Ранее Джо Байден, находясь с визитом в Польше, заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и он сам отрицательно ответил на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220328/bayden-1780435378.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/bayden-1780496421.html
луганская народная республика
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780302509_140:0:1425:964_1920x0_80_0_0_71b2138d8e2453daa7009476e2a91189.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, барак обама, владимир путин, луганская народная республика, москва, россия, нато
17:01 28.03.2022 (обновлено: 17:35 28.03.2022)
Экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена
ABC: экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанных слов Байдена о Путине