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Экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена - РИА Новости, 28.03.2022
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Экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена
Экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена - РИА Новости, 28.03.2022
Экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена
Американский генерал Дэвид Петрэус негативно оценил высказывания президента США Джо Байдена о Путине, а также предсказал Соединенным Штатам трудности из-за... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:01
2022-03-28T17:35
в мире
джо байден
барак обама
владимир путин
луганская народная республика
москва
россия
нато
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский генерал Дэвид Петрэус негативно оценил высказывания президента США Джо Байдена о Путине, а также предсказал Соединенным Штатам трудности из-за несдержанности их лидера.В комментарии для телеканала ABC News бывший командующий силами НАТО в Афганистане, возглавлявший при Бараке Обаме Центральное разведывательное управление, заявил, что Байден действительно явно говорил "на эмоциях"."Все это напоминает нам, что дисциплина в высказываниях имеет свои достоинства. Позже власти сообщили, что это был явно незапланированный момент — вдобавок к чувствам этого эмоционального момента. И, знаете ли, это вызовет проблемы в будущем", — сказал Петрэус.Ранее Джо Байден, находясь с визитом в Польше, заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и он сам отрицательно ответил на соответствующий вопрос.
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в мире, джо байден, барак обама, владимир путин, луганская народная республика, москва, россия, нато
17:01 28.03.2022 (обновлено: 17:35 28.03.2022)
 
Экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена

ABC: экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанных слов Байдена о Путине

© REUTERS / Aleksandra SzmigielПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский генерал Дэвид Петрэус негативно оценил высказывания президента США Джо Байдена о Путине, а также предсказал Соединенным Штатам трудности из-за несдержанности их лидера.
В комментарии для телеканала ABC News бывший командующий силами НАТО в Афганистане, возглавлявший при Бараке Обаме Центральное разведывательное управление, заявил, что Байден действительно явно говорил "на эмоциях".
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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В Кремле отреагировали на новое заявление Байдена о Путине
"Все это напоминает нам, что дисциплина в высказываниях имеет свои достоинства. Позже власти сообщили, что это был явно незапланированный момент — вдобавок к чувствам этого эмоционального момента. И, знаете ли, это вызовет проблемы в будущем", — сказал Петрэус.
Ранее Джо Байден, находясь с визитом в Польше, заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и он сам отрицательно ответил на соответствующий вопрос.
Президент США Джо Байден уходит после окончания пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе, в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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