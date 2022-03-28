https://ria.ru/20220328/bayden-1780518655.html

Экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена

Экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена - РИА Новости, 28.03.2022

Экс-глава ЦРУ предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена

Американский генерал Дэвид Петрэус негативно оценил высказывания президента США Джо Байдена о Путине, а также предсказал Соединенным Штатам трудности из-за... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:01

2022-03-28T17:01

2022-03-28T17:35

в мире

джо байден

барак обама

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский генерал Дэвид Петрэус негативно оценил высказывания президента США Джо Байдена о Путине, а также предсказал Соединенным Штатам трудности из-за несдержанности их лидера.В комментарии для телеканала ABC News бывший командующий силами НАТО в Афганистане, возглавлявший при Бараке Обаме Центральное разведывательное управление, заявил, что Байден действительно явно говорил "на эмоциях"."Все это напоминает нам, что дисциплина в высказываниях имеет свои достоинства. Позже власти сообщили, что это был явно незапланированный момент — вдобавок к чувствам этого эмоционального момента. И, знаете ли, это вызовет проблемы в будущем", — сказал Петрэус.Ранее Джо Байден, находясь с визитом в Польше, заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что президент не имел в виду смену власти в России, а затем и он сам отрицательно ответил на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780435378.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/bayden-1780496421.html

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Ольга Матыс

в мире, джо байден, барак обама, владимир путин, луганская народная республика, москва, россия, нато