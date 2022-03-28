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"Какой позор!" Американцы высмеяли противоречащего самому себе Байдена - РИА Новости, 28.03.2022
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Странное поведение Байдена шокировало американцев
"Какой позор!" Американцы высмеяли противоречащего самому себе Байдена - РИА Новости, 28.03.2022
Странное поведение Байдена шокировало американцев
Читатели американского портала Breitbart пришли в недоумение из-за слов президента США Джо Байдена в адрес Москвы. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:31
2022-03-28T15:29
в мире
владимир путин
россия
сша
москва
джо байден
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart пришли в недоумение из-за слов президента США Джо Байдена в адрес Москвы.Ранее глава государства, находясь с визитом в Польше, заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в России, а затем и сам президент отрицательно ответил на соответствующий вопрос.Многие пользователи выразили мнение, что руководитель США повел себя очень странным образом, некоторые посоветовали ему найти переводчика со знанием английского языка."Представьте себе, если бы президент Трамп сказал что-то настолько глупое. Снова были бы призывы к импичменту", — считает Lee McBride."Это ж как заталкивать зубную пасту обратно в тюбик", — сыронизировал WellRedMan."Какое классное цирковое шоу, Байден и Харрис по очереди ведут себя как дураки на мировой арене. Боже, помоги нам дожить до смены режима у нас дома", — написал Foible."Байден — продукт холодной войны. Он презирает само существование России как остатка Советского Союза. Он хочет третьей мировой войны и пытается провести ее на своих условиях. Путин же срывает его планы по обмену ядерными ударами в Европе", — отметил Phillip Nolan."Байден — единственный президент США, которому нужен переводчик со знанием английского", — пошутил Tommie."Может ли у нас быть президентом человек, который способен начать ядерную войну только потому, что понятия не имеет, о чем говорит? Человек, который сегодня говорит одно, а завтра отрицает. Какой позор для нашей страны!" — возмутился Antaes."Мир затаил дыхание и надеется, что Байден не перепутает ядерную кнопку с пультом от телевизора", — подытожили читатели.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/kitay-1780443155.html
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в мире, владимир путин, россия, сша, москва, джо байден
13:31 28.03.2022 (обновлено: 15:29 28.03.2022)
 
"Какой позор!" Американцы высмеяли противоречащего самому себе Байдена

Читатели Breitbart высмеяли Байдена за опровержение своих слов о смене власти в России

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart пришли в недоумение из-за слов президента США Джо Байдена в адрес Москвы.
Ранее глава государства, находясь с визитом в Польше, заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в России, а затем и сам президент отрицательно ответил на соответствующий вопрос.
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Вчера, 12:50В мире
В МИД КНР отреагировали на высказывания Байдена о России и Путине
Многие пользователи выразили мнение, что руководитель США повел себя очень странным образом, некоторые посоветовали ему найти переводчика со знанием английского языка.
"Представьте себе, если бы президент Трамп сказал что-то настолько глупое. Снова были бы призывы к импичменту", — считает Lee McBride.
"Это ж как заталкивать зубную пасту обратно в тюбик", — сыронизировал WellRedMan.
"Какое классное цирковое шоу, Байден и Харрис по очереди ведут себя как дураки на мировой арене. Боже, помоги нам дожить до смены режима у нас дома", — написал Foible.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 08:00
"Русские должны там увязнуть". Как США подогревают конфликт на Украине
"Байден — продукт холодной войны. Он презирает само существование России как остатка Советского Союза. Он хочет третьей мировой войны и пытается провести ее на своих условиях. Путин же срывает его планы по обмену ядерными ударами в Европе", — отметил Phillip Nolan.
"Байден — единственный президент США, которому нужен переводчик со знанием английского", — пошутил Tommie.
"Может ли у нас быть президентом человек, который способен начать ядерную войну только потому, что понятия не имеет, о чем говорит? Человек, который сегодня говорит одно, а завтра отрицает. Какой позор для нашей страны!" — возмутился Antaes.
"Мир затаил дыхание и надеется, что Байден не перепутает ядерную кнопку с пультом от телевизора", — подытожили читатели.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:31
Экс-глава МИД Польши считает, что Байден объявил новую холодную войну

Спецоперация по защите Донбасса

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 17:36
The Spectator рассказал о "сверхспособности" Байдена
 
В миреВладимир ПутинРоссияСШАМоскваДжо Байден
 
 
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