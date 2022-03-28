https://ria.ru/20220328/bayden-1780454933.html

Странное поведение Байдена шокировало американцев

"Какой позор!" Американцы высмеяли противоречащего самому себе Байдена - РИА Новости, 28.03.2022

Странное поведение Байдена шокировало американцев

Читатели американского портала Breitbart пришли в недоумение из-за слов президента США Джо Байдена в адрес Москвы. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:31

2022-03-28T13:31

2022-03-28T15:29

в мире

владимир путин

россия

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джо байден

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart пришли в недоумение из-за слов президента США Джо Байдена в адрес Москвы.Ранее глава государства, находясь с визитом в Польше, заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы и российский лидер "не может оставаться на своем посту". Позже в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в России, а затем и сам президент отрицательно ответил на соответствующий вопрос.Многие пользователи выразили мнение, что руководитель США повел себя очень странным образом, некоторые посоветовали ему найти переводчика со знанием английского языка."Представьте себе, если бы президент Трамп сказал что-то настолько глупое. Снова были бы призывы к импичменту", — считает Lee McBride."Это ж как заталкивать зубную пасту обратно в тюбик", — сыронизировал WellRedMan."Какое классное цирковое шоу, Байден и Харрис по очереди ведут себя как дураки на мировой арене. Боже, помоги нам дожить до смены режима у нас дома", — написал Foible."Байден — продукт холодной войны. Он презирает само существование России как остатка Советского Союза. Он хочет третьей мировой войны и пытается провести ее на своих условиях. Путин же срывает его планы по обмену ядерными ударами в Европе", — отметил Phillip Nolan."Байден — единственный президент США, которому нужен переводчик со знанием английского", — пошутил Tommie."Может ли у нас быть президентом человек, который способен начать ядерную войну только потому, что понятия не имеет, о чем говорит? Человек, который сегодня говорит одно, а завтра отрицает. Какой позор для нашей страны!" — возмутился Antaes."Мир затаил дыхание и надеется, что Байден не перепутает ядерную кнопку с пультом от телевизора", — подытожили читатели.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/kitay-1780443155.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

https://ria.ru/20220328/bayden-1780409503.html

https://ria.ru/20220327/bayden-1780349433.html

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, сша, москва, джо байден