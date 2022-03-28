https://ria.ru/20220328/bayden-1780435378.html

В Кремле отреагировали на новое заявление Байдена о Путине

В Кремле отреагировали на новое заявление Байдена о Путине - РИА Новости, 28.03.2022

В Кремле отреагировали на новое заявление Байдена о Путине

Новое заявление президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина вызывает тревогу, продолжим отслеживать и тщательно фиксировать такие... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:22

2022-03-28T12:22

2022-03-28T12:22

в мире

джо байден

дмитрий песков

россия

москва

сша

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новое заявление президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина вызывает тревогу, продолжим отслеживать и тщательно фиксировать такие высказывания, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше", - сказал Песков журналистам.Завершая свое европейское турне, Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В субботу Дмитрий Песков заявил на высказывание Байдена, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в РФ. Белый дом пояснил слова президента США Джо Байдена, заявившего во время публичного выступления в Варшаве, что российский лидер "не может оставаться у власти", отметив, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.

https://ria.ru/20220327/bayden-1780342779.html

россия

москва

сша

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, джо байден, дмитрий песков, россия, москва, сша, владимир путин