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В Кремле отреагировали на новое заявление Байдена о Путине - РИА Новости, 28.03.2022
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В Кремле отреагировали на новое заявление Байдена о Путине
В Кремле отреагировали на новое заявление Байдена о Путине - РИА Новости, 28.03.2022
В Кремле отреагировали на новое заявление Байдена о Путине
Новое заявление президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина вызывает тревогу, продолжим отслеживать и тщательно фиксировать такие... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:22
2022-03-28T12:22
в мире
джо байден
дмитрий песков
россия
москва
сша
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новое заявление президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина вызывает тревогу, продолжим отслеживать и тщательно фиксировать такие высказывания, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше", - сказал Песков журналистам.Завершая свое европейское турне, Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В субботу Дмитрий Песков заявил на высказывание Байдена, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в РФ. Белый дом пояснил слова президента США Джо Байдена, заявившего во время публичного выступления в Варшаве, что российский лидер "не может оставаться у власти", отметив, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.
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в мире, джо байден, дмитрий песков, россия, москва, сша, владимир путин
12:22 28.03.2022
 
В Кремле отреагировали на новое заявление Байдена о Путине

Пресс-секретарь Песков: новое заявление президента США Байдена о Путине вызывает тревогу

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новое заявление президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина вызывает тревогу, продолжим отслеживать и тщательно фиксировать такие высказывания, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше", - сказал Песков журналистам.
Завершая свое европейское турне, Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В субботу Дмитрий Песков заявил на высказывание Байдена, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в РФ. Белый дом пояснил слова президента США Джо Байдена, заявившего во время публичного выступления в Варшаве, что российский лидер "не может оставаться у власти", отметив, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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