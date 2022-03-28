В Кремле отреагировали на новое заявление Байдена о Путине
Пресс-секретарь Песков: новое заявление президента США Байдена о Путине вызывает тревогу
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новое заявление президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина вызывает тревогу, продолжим отслеживать и тщательно фиксировать такие высказывания, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше", - сказал Песков журналистам.
Завершая свое европейское турне, Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В субботу Дмитрий Песков заявил на высказывание Байдена, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в РФ. Белый дом пояснил слова президента США Джо Байдена, заявившего во время публичного выступления в Варшаве, что российский лидер "не может оставаться у власти", отметив, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.