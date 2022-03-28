Захарова отреагировала на слова Байдена о Путине
Захарова, комментируя слова Байдена о Путине, привела цитату Госдепа об эмоциях
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, процитировала последовавшую реакцию госдепа о том, что высказывания были сделаны на эмоциях.
"Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома — советник Госдепартамента США. God Save America", - написала она в Telegram.
Завершая свое европейское турне, Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Позднее в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.
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