https://ria.ru/20220328/bayden-1780427256.html

Захарова отреагировала на слова Байдена о Путине

Захарова отреагировала на слова Байдена о Путине - РИА Новости, 28.03.2022

Захарова отреагировала на слова Байдена о Путине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, процитировала... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:46

2022-03-28T11:46

2022-03-28T11:46

в мире

джо байден

владимир путин

россия

москва

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, процитировала последовавшую реакцию госдепа о том, что высказывания были сделаны на эмоциях."Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома — советник Госдепартамента США. God Save America", - написала она в Telegram.Завершая свое европейское турне, Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Позднее в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.

https://ria.ru/20220327/mechta-1780296017.html

россия

москва

сша

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Ольга Маркова

в мире, джо байден, владимир путин, россия, москва, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)