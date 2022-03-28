10:31 28.03.2022 (обновлено: 11:15 28.03.2022)
Экс-глава МИД Польши считает, что Байден объявил новую холодную войну
Экс-глава МИД Польши Чапутович считает, что Байден объявил новую холодную войну
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем выступлении в Варшаве объявил новую холодную войну, считает экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
Завершая свое европейское турне, Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Позднее в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.
"Визит президента Байдена имел глобальное и историческое измерение. Выступление во дворе королевского замка было построено так, чтобы открыть новую главу в истории. В этой речи президент США объявил новую холодную войну", - заявил Чапутович в интервью изданию Rzeczpospolita.
По мнению экс-министра, варшавское выступление Байдена "можно сравнить с речью Уинстона Черчилля 1946 года, когда он говорил о железном занавесе". Он считает, что в речи президента США "представлен смысл, который меняет восприятие реальности".
Чапутович отметил, что в своей речи Байден анонсировал долгосрочный конфликт с Россией. "Если мы называем кого-то преступником и мясником, то, понятно, мы не сядем с ним за стол. Это сигнал европейцам, что мы должны изменить стратегию. Уже нет шансов на скорейшее возвращение к тому, что было до агрессии России в отношении Украины. Мы ориентируемся на долгосрочный конфликт. Результатом этой войны является принятие США мирового лидерства и конфронтация с Россией", - сказал он.
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"Байден прямо говорил, что Путин должен потерпеть поражение, и это исключает различные компромиссы, на которые рассчитывали европейские государства", - заключил Чапутович.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.