Рейтинг@Mail.ru
"Уральские авиалинии" продлили приостановку полетов в Азербайджан и Армению - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220328/aviakompanii-1780495836.html
"Уральские авиалинии" продлили приостановку полетов в Азербайджан и Армению
"Уральские авиалинии" продлили приостановку полетов в Азербайджан и Армению - РИА Новости, 28.03.2022
"Уральские авиалинии" продлили приостановку полетов в Азербайджан и Армению
Авиакомпания "Уральские авиалинии" продлила отмену рейсов в Азербайджан и Армению до конца апреля, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:49
2022-03-28T18:49
туризм
туризм
армения
азербайджан
ереван
уральские авиалинии
гюмри
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/10/1557521057_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_06c238259af07fa5b4f3b94477ffd00b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" продлила отмену рейсов в Азербайджан и Армению до конца апреля, сообщается на сайте перевозчика.В начале марта авиакомпания заявляла о приостановке до конца месяца."Все рейсы из/в Азербайджан отменены в период с 8 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года включительно. Все рейсы из/в Армению (Ереван/Гюмри) отменены в период с 3 марта по 25 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.До этого авиакомпания сняла целый ряд международных рейсов. 10 марта директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный в ходе конференции MRO Russia &amp; CIS заявил, что "Уральские авиалинии" в условиях санкций смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.
https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html
армения
азербайджан
ереван
гюмри
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/10/1557521057_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e7048207a9c1785b098e0dd5345c5c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, армения, азербайджан, ереван, уральские авиалинии, гюмри, россия, санкции в отношении россии, авиакомпании, самолеты
18:49 28.03.2022
 
"Уральские авиалинии" продлили приостановку полетов в Азербайджан и Армению

"Уральские авиалинии" продлили приостановку рейсов в Азербайджан и Армению до конца апреля

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321
Самолет Airbus A321 - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" продлила отмену рейсов в Азербайджан и Армению до конца апреля, сообщается на сайте перевозчика.
В начале марта авиакомпания заявляла о приостановке до конца месяца.
"Все рейсы из/в Азербайджан отменены в период с 8 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года включительно. Все рейсы из/в Армению (Ереван/Гюмри) отменены в период с 3 марта по 25 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.
До этого авиакомпания сняла целый ряд международных рейсов. 10 марта директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный в ходе конференции MRO Russia & CIS заявил, что "Уральские авиалинии" в условиях санкций смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 08:00Туризм
Самолеты остаются в России: какие проблемы ждут авиакомпании и туристов
 
ТуризмТуризмАрменияАзербайджанЕреванУральские авиалинииГюмриРоссияСанкции в отношении РоссииавиакомпанииСамолеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала