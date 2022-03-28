https://ria.ru/20220328/aviakompanii-1780495836.html
"Уральские авиалинии" продлили приостановку полетов в Азербайджан и Армению
"Уральские авиалинии" продлили приостановку полетов в Азербайджан и Армению - РИА Новости, 28.03.2022
"Уральские авиалинии" продлили приостановку полетов в Азербайджан и Армению
Авиакомпания "Уральские авиалинии" продлила отмену рейсов в Азербайджан и Армению до конца апреля, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:49
2022-03-28T18:49
2022-03-28T18:49
туризм
туризм
армения
азербайджан
ереван
уральские авиалинии
гюмри
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/10/1557521057_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_06c238259af07fa5b4f3b94477ffd00b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" продлила отмену рейсов в Азербайджан и Армению до конца апреля, сообщается на сайте перевозчика.В начале марта авиакомпания заявляла о приостановке до конца месяца."Все рейсы из/в Азербайджан отменены в период с 8 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года включительно. Все рейсы из/в Армению (Ереван/Гюмри) отменены в период с 3 марта по 25 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.До этого авиакомпания сняла целый ряд международных рейсов. 10 марта директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный в ходе конференции MRO Russia & CIS заявил, что "Уральские авиалинии" в условиях санкций смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.
https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html
армения
азербайджан
ереван
гюмри
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/10/1557521057_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e7048207a9c1785b098e0dd5345c5c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, армения, азербайджан, ереван, уральские авиалинии, гюмри, россия, санкции в отношении россии, авиакомпании, самолеты
"Уральские авиалинии" продлили приостановку полетов в Азербайджан и Армению
"Уральские авиалинии" продлили приостановку рейсов в Азербайджан и Армению до конца апреля
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" продлила отмену рейсов в Азербайджан и Армению до конца апреля, сообщается на сайте перевозчика.
В начале марта авиакомпания заявляла о приостановке до конца месяца.
"Все рейсы из/в Азербайджан отменены в период с 8 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года включительно. Все рейсы из/в Армению (Ереван/Гюмри) отменены в период с 3 марта по 25 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.
До этого авиакомпания сняла целый ряд международных рейсов. 10 марта директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный в ходе конференции MRO Russia & CIS заявил, что "Уральские авиалинии" в условиях санкций смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.