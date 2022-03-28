https://ria.ru/20220328/aviakompanii-1780495836.html

"Уральские авиалинии" продлили приостановку полетов в Азербайджан и Армению

"Уральские авиалинии" продлили приостановку полетов в Азербайджан и Армению - РИА Новости, 28.03.2022

"Уральские авиалинии" продлили приостановку полетов в Азербайджан и Армению

Авиакомпания "Уральские авиалинии" продлила отмену рейсов в Азербайджан и Армению до конца апреля, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:49

2022-03-28T18:49

2022-03-28T18:49

туризм

туризм

армения

азербайджан

ереван

уральские авиалинии

гюмри

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" продлила отмену рейсов в Азербайджан и Армению до конца апреля, сообщается на сайте перевозчика.В начале марта авиакомпания заявляла о приостановке до конца месяца."Все рейсы из/в Азербайджан отменены в период с 8 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года включительно. Все рейсы из/в Армению (Ереван/Гюмри) отменены в период с 3 марта по 25 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.До этого авиакомпания сняла целый ряд международных рейсов. 10 марта директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный в ходе конференции MRO Russia & CIS заявил, что "Уральские авиалинии" в условиях санкций смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.

https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html

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азербайджан

ереван

гюмри

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, армения, азербайджан, ереван, уральские авиалинии, гюмри, россия, санкции в отношении россии, авиакомпании, самолеты