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Создатель "Масяни" назвал причину отсутствия доступа к сайту mult.ru - РИА Новости, 28.03.2022
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Создатель "Масяни" назвал причину отсутствия доступа к сайту mult.ru
Создатель "Масяни" назвал причину отсутствия доступа к сайту mult.ru - РИА Новости, 28.03.2022
Создатель "Масяни" назвал причину отсутствия доступа к сайту mult.ru
Доступ к сайту анимационного сериала "Масяня" - mult.ru - ограничен в связи с DDoS-атаками, сообщил РИА Новости создатель мультфильма Олег Куваев. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:39
2022-03-28T14:39
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Доступ к сайту анимационного сериала "Масяня" - mult.ru - ограничен в связи с DDoS-атаками, сообщил РИА Новости создатель мультфильма Олег Куваев.Ранее Роскомнадзор направил уведомление владельцу ресурса mult.ru Олегу Куваеву о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня", в котором содержится недостоверная общественно-значимая информация о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленная на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Помимо этого РКН сообщил, что указанный ресурс Роскомнадзором не блокировался, администратор сайта самостоятельно временно ограничил доступ к ресурсу."Сайт не удалял. Просто после уведомления началась мощная DDoS-атака на сайт, поэтому временно выключили – пережидаем... Все давно на YouTube. Так что это просто формальный жест", - сказал собеседник агентства.Куваев добавил, что продолжит выпускать новые серии "Масяни"."Масяня" - российская серия мультфильмов, созданная Куваевым о персонажах студенческого возраста. Первая серия вышла в 2001 году.
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
14:39 28.03.2022
 
Создатель "Масяни" назвал причину отсутствия доступа к сайту mult.ru

Создатель "Масяни" Куваев: доступ к сайту mult.ru ограничен из-за DDoS-атак

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
CC0 / /
Работа за компьютером
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Доступ к сайту анимационного сериала "Масяня" - mult.ru - ограничен в связи с DDoS-атаками, сообщил РИА Новости создатель мультфильма Олег Куваев.
Ранее Роскомнадзор направил уведомление владельцу ресурса mult.ru Олегу Куваеву о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня", в котором содержится недостоверная общественно-значимая информация о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленная на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Помимо этого РКН сообщил, что указанный ресурс Роскомнадзором не блокировался, администратор сайта самостоятельно временно ограничил доступ к ресурсу.
"Сайт не удалял. Просто после уведомления началась мощная DDoS-атака на сайт, поэтому временно выключили – пережидаем... Все давно на YouTube. Так что это просто формальный жест", - сказал собеседник агентства.
Куваев добавил, что продолжит выпускать новые серии "Масяни".
"Масяня" - российская серия мультфильмов, созданная Куваевым о персонажах студенческого возраста. Первая серия вышла в 2001 году.
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