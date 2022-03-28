https://ria.ru/20220328/ataki-1780475249.html

Создатель "Масяни" назвал причину отсутствия доступа к сайту mult.ru

Создатель "Масяни" назвал причину отсутствия доступа к сайту mult.ru - РИА Новости, 28.03.2022

Создатель "Масяни" назвал причину отсутствия доступа к сайту mult.ru

Доступ к сайту анимационного сериала "Масяня" - mult.ru - ограничен в связи с DDoS-атаками, сообщил РИА Новости создатель мультфильма Олег Куваев. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:39

2022-03-28T14:39

2022-03-28T14:39

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Доступ к сайту анимационного сериала "Масяня" - mult.ru - ограничен в связи с DDoS-атаками, сообщил РИА Новости создатель мультфильма Олег Куваев.Ранее Роскомнадзор направил уведомление владельцу ресурса mult.ru Олегу Куваеву о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня", в котором содержится недостоверная общественно-значимая информация о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленная на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Помимо этого РКН сообщил, что указанный ресурс Роскомнадзором не блокировался, администратор сайта самостоятельно временно ограничил доступ к ресурсу."Сайт не удалял. Просто после уведомления началась мощная DDoS-атака на сайт, поэтому временно выключили – пережидаем... Все давно на YouTube. Так что это просто формальный жест", - сказал собеседник агентства.Куваев добавил, что продолжит выпускать новые серии "Масяни"."Масяня" - российская серия мультфильмов, созданная Куваевым о персонажах студенческого возраста. Первая серия вышла в 2001 году.

https://ria.ru/20220327/intervyu-1780361030.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)