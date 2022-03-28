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Apple сократит производство iPhone и AirPods, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2022
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Apple сократит производство iPhone и AirPods, сообщили СМИ
Apple сократит производство iPhone и AirPods, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2022
Apple сократит производство iPhone и AirPods, сообщили СМИ
Компания Apple сокращает производство iPhone SE и AirPods, решение принято в связи со снижением спроса на потребительскую электронику, которое обусловлено... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:09
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технологии
россия
украина
apple
apple iphone
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Компания Apple сокращает производство iPhone SE и AirPods, решение принято в связи со снижением спроса на потребительскую электронику, которое обусловлено инфляцией и геополитическим фоном, пишет газета Nikkei Asia со ссылкой на источники."Apple планирует произвести примерно на 20% меньше iPhone SE в следующем квартале, чем первоначально планировалось, что является одним из первых признаков того, что конфликт на Украине и надвигающаяся инфляция начали сказываться на спросе на потребительскую электронику", - приводит газета мнение людей, знакомых с вопросом.По их словам, американский технологический гигант также сократил заказы на производство наушников AirPods более чем на 10 миллионов единиц за весь 2022 год, поскольку компания прогнозирует слабый спрос.Газета также сообщает, что Apple попросила поставщиков произвести на пару миллионов единиц всего модельного ряда iPhone 13 меньше, чем планировалось ранее, но заявила, что эта корректировка была основана на сезонном спросе.В начале марта Apple сообщила о прекращении продажи своей продукции в России. По данным аналитиков IDC, на которые ссылается газета, Apple в 2021 году продала пять миллионов iPhone в РФ, что обеспечило компании 16% от продаж всего рынка в стране - третий показатель среди производителей мобильных гаджетов.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
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технологии, россия, украина, apple, apple iphone
10:09 28.03.2022 (обновлено: 10:10 28.03.2022)
 
Apple сократит производство iPhone и AirPods, сообщили СМИ

Nikkei Asia: Apple сократит производство iPhone из-за геополитической неопределенности

© Pixabay / PexelsМужчина снимает блокировку с iPhone
Мужчина снимает блокировку с iPhone - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Pixabay / Pexels
Мужчина снимает блокировку с iPhone. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Компания Apple сокращает производство iPhone SE и AirPods, решение принято в связи со снижением спроса на потребительскую электронику, которое обусловлено инфляцией и геополитическим фоном, пишет газета Nikkei Asia со ссылкой на источники.
"Apple планирует произвести примерно на 20% меньше iPhone SE в следующем квартале, чем первоначально планировалось, что является одним из первых признаков того, что конфликт на Украине и надвигающаяся инфляция начали сказываться на спросе на потребительскую электронику", - приводит газета мнение людей, знакомых с вопросом.
По их словам, американский технологический гигант также сократил заказы на производство наушников AirPods более чем на 10 миллионов единиц за весь 2022 год, поскольку компания прогнозирует слабый спрос.
Газета также сообщает, что Apple попросила поставщиков произвести на пару миллионов единиц всего модельного ряда iPhone 13 меньше, чем планировалось ранее, но заявила, что эта корректировка была основана на сезонном спросе.
В начале марта Apple сообщила о прекращении продажи своей продукции в России. По данным аналитиков IDC, на которые ссылается газета, Apple в 2021 году продала пять миллионов iPhone в РФ, что обеспечило компании 16% от продаж всего рынка в стране - третий показатель среди производителей мобильных гаджетов.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
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