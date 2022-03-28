https://ria.ru/20220328/apple-1780403971.html

Apple сократит производство iPhone и AirPods, сообщили СМИ

Apple сократит производство iPhone и AirPods, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2022

Apple сократит производство iPhone и AirPods, сообщили СМИ

Компания Apple сокращает производство iPhone SE и AirPods, решение принято в связи со снижением спроса на потребительскую электронику, которое обусловлено... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:09

2022-03-28T10:09

2022-03-28T10:10

технологии

россия

украина

apple

apple iphone

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Компания Apple сокращает производство iPhone SE и AirPods, решение принято в связи со снижением спроса на потребительскую электронику, которое обусловлено инфляцией и геополитическим фоном, пишет газета Nikkei Asia со ссылкой на источники."Apple планирует произвести примерно на 20% меньше iPhone SE в следующем квартале, чем первоначально планировалось, что является одним из первых признаков того, что конфликт на Украине и надвигающаяся инфляция начали сказываться на спросе на потребительскую электронику", - приводит газета мнение людей, знакомых с вопросом.По их словам, американский технологический гигант также сократил заказы на производство наушников AirPods более чем на 10 миллионов единиц за весь 2022 год, поскольку компания прогнозирует слабый спрос.Газета также сообщает, что Apple попросила поставщиков произвести на пару миллионов единиц всего модельного ряда iPhone 13 меньше, чем планировалось ранее, но заявила, что эта корректировка была основана на сезонном спросе.В начале марта Apple сообщила о прекращении продажи своей продукции в России. По данным аналитиков IDC, на которые ссылается газета, Apple в 2021 году продала пять миллионов iPhone в РФ, что обеспечило компании 16% от продаж всего рынка в стране - третий показатель среди производителей мобильных гаджетов.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/iphone-1776717019.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, украина, apple, apple iphone