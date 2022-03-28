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Стало известно, когда состоится премьера постановки худрука Александринки - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
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Стало известно, когда состоится премьера постановки худрука Александринки
Стало известно, когда состоится премьера постановки худрука Александринки - РИА Новости, 28.03.2022
Стало известно, когда состоится премьера постановки худрука Александринки
Премьера новой постановки "1881" пройдет в сентябре и откроет фестиваль "Александринский", об этом художественный руководитель Александринского театра и автор... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:59
2022-03-28T15:59
культура
новости культуры
александринский театр
театр
валерий фокин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Премьера новой постановки "1881" пройдет в сентябре и откроет фестиваль "Александринский", об этом художественный руководитель Александринского театра и автор спектакля Валерий Фокин рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что труппа очень увлечена работой. Международный театральный фестиваль "Александринский" основан в 2006-м, к 250-летию Александринского театра. Цель смотра — представить искусство государственных национальных театров различных стран. Фестиваль проводится ежегодно.
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новости культуры, александринский театр, театр, валерий фокин
15:59 28.03.2022
 
Стало известно, когда состоится премьера постановки худрука Александринки

В сентябре фестиваль "Александринский" откроется постановкой Валерия Фокина "1881"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАлександринский театр в Санкт-Петербурге
Александринский театр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Премьера новой постановки "1881" пройдет в сентябре и откроет фестиваль "Александринский", об этом художественный руководитель Александринского театра и автор спектакля Валерий Фокин рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Действие происходит в 1881 году, в момент убийства императора Александра II и прихода к власти его наследника. Рабочее название было "Отец и сын". Тот год для России – особенный, поворотный, многое изменилось. Это все сегодня актуально и интересно", — говорит Фокин.

Он отметил, что труппа очень увлечена работой.
Международный театральный фестиваль "Александринский" основан в 2006-м, к 250-летию Александринского театра. Цель смотра — представить искусство государственных национальных театров различных стран. Фестиваль проводится ежегодно.
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