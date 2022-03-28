https://ria.ru/20220328/aleksandrinka-1780465899.html

Стало известно, когда состоится премьера постановки худрука Александринки

Стало известно, когда состоится премьера постановки худрука Александринки - РИА Новости, 28.03.2022

Стало известно, когда состоится премьера постановки худрука Александринки

Премьера новой постановки "1881" пройдет в сентябре и откроет фестиваль "Александринский", об этом художественный руководитель Александринского театра и автор... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:59

2022-03-28T15:59

2022-03-28T15:59

культура

новости культуры

александринский театр

театр

валерий фокин

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Премьера новой постановки "1881" пройдет в сентябре и откроет фестиваль "Александринский", об этом художественный руководитель Александринского театра и автор спектакля Валерий Фокин рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что труппа очень увлечена работой. Международный театральный фестиваль "Александринский" основан в 2006-м, к 250-летию Александринского театра. Цель смотра — представить искусство государственных национальных театров различных стран. Фестиваль проводится ежегодно.

https://ria.ru/20220327/ramt-1780081777.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александринский театр, театр, валерий фокин