https://ria.ru/20220328/aleksandrinka-1780465899.html
Стало известно, когда состоится премьера постановки худрука Александринки
Стало известно, когда состоится премьера постановки худрука Александринки - РИА Новости, 28.03.2022
Стало известно, когда состоится премьера постановки худрука Александринки
Премьера новой постановки "1881" пройдет в сентябре и откроет фестиваль "Александринский", об этом художественный руководитель Александринского театра и автор... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:59
2022-03-28T15:59
2022-03-28T15:59
культура
новости культуры
александринский театр
театр
валерий фокин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Премьера новой постановки "1881" пройдет в сентябре и откроет фестиваль "Александринский", об этом художественный руководитель Александринского театра и автор спектакля Валерий Фокин рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что труппа очень увлечена работой. Международный театральный фестиваль "Александринский" основан в 2006-м, к 250-летию Александринского театра. Цель смотра — представить искусство государственных национальных театров различных стран. Фестиваль проводится ежегодно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александринский театр, театр, валерий фокин
Стало известно, когда состоится премьера постановки худрука Александринки
В сентябре фестиваль "Александринский" откроется постановкой Валерия Фокина "1881"
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Премьера новой постановки "1881" пройдет в сентябре и откроет фестиваль "Александринский", об этом художественный руководитель Александринского театра и автор спектакля Валерий Фокин рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Действие происходит в 1881 году, в момент убийства императора Александра II и прихода к власти его наследника. Рабочее название было "Отец и сын". Тот год для России – особенный, поворотный, многое изменилось. Это все сегодня актуально и интересно", — говорит Фокин.
Он отметил, что труппа очень увлечена работой.
Международный театральный фестиваль "Александринский" основан в 2006-м, к 250-летию Александринского театра. Цель смотра — представить искусство государственных национальных театров различных стран. Фестиваль проводится ежегодно.