https://ria.ru/20220328/aktsii-1780466014.html

Российский рынок акций по итогам понедельника потерял более двух процентов

Российский рынок акций по итогам понедельника потерял более двух процентов - РИА Новости, 28.03.2022

Российский рынок акций по итогам понедельника потерял более двух процентов

Российский рынок акций по итогам укороченных торгов первого дня недели потерял 2,15% по индексу Мосбиржи на фоне отсутствия драйверов роста и укрепления рубля к РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:06

2022-03-28T14:06

2022-03-28T14:06

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский рынок акций по итогам укороченных торгов первого дня недели потерял 2,15% по индексу Мосбиржи на фоне отсутствия драйверов роста и укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 2,15%, до 2430,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,79%, до 823,04 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" к 13.56 мск снижался на 2 рубля – 94 рублей, курс евро - на 2,7 рубля, до 102,3 рубля.

https://ria.ru/20220328/rubl-1780407866.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, ртс, акции, московская биржа, россия, доллар, рубль, евро, динамика курсов валют