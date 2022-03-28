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Российский рынок акций по итогам понедельника потерял более двух процентов - РИА Новости, 28.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220328/aktsii-1780466014.html
Российский рынок акций по итогам понедельника потерял более двух процентов
Российский рынок акций по итогам понедельника потерял более двух процентов - РИА Новости, 28.03.2022
Российский рынок акций по итогам понедельника потерял более двух процентов
Российский рынок акций по итогам укороченных торгов первого дня недели потерял 2,15% по индексу Мосбиржи на фоне отсутствия драйверов роста и укрепления рубля к РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:06
2022-03-28T14:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
ртс
акции
московская биржа
россия
доллар
рубль
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский рынок акций по итогам укороченных торгов первого дня недели потерял 2,15% по индексу Мосбиржи на фоне отсутствия драйверов роста и укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 2,15%, до 2430,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,79%, до 823,04 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" к 13.56 мск снижался на 2 рубля – 94 рублей, курс евро - на 2,7 рубля, до 102,3 рубля.
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экономика, ртс, акции, московская биржа, россия, доллар, рубль, евро, динамика курсов валют
14:06 28.03.2022
 
Российский рынок акций по итогам понедельника потерял более двух процентов

Российский рынок акций по итогам торгов понедельника закрылся снижением на 2,15%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московская биржа
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский рынок акций по итогам укороченных торгов первого дня недели потерял 2,15% по индексу Мосбиржи на фоне отсутствия драйверов роста и укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 2,15%, до 2430,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,79%, до 823,04 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 13.56 мск снижался на 2 рубля – 94 рублей, курс евро - на 2,7 рубля, до 102,3 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:25Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Рубль продолжает рост к доллару и евро
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРТСАкцииМосковская биржаРоссияДолларРубльевроДинамика курсов валют
 
 
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