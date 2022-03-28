https://ria.ru/20220328/aktsii-1780466014.html
Российский рынок акций по итогам понедельника потерял более двух процентов
Российский рынок акций по итогам понедельника потерял более двух процентов - РИА Новости, 28.03.2022
Российский рынок акций по итогам понедельника потерял более двух процентов
Российский рынок акций по итогам укороченных торгов первого дня недели потерял 2,15% по индексу Мосбиржи на фоне отсутствия драйверов роста и укрепления рубля к РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:06
2022-03-28T14:06
2022-03-28T14:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
ртс
акции
московская биржа
россия
доллар
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380698_0:198:3134:1961_1920x0_80_0_0_1d6343550ecb71de9c726f68acae5f0a.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский рынок акций по итогам укороченных торгов первого дня недели потерял 2,15% по индексу Мосбиржи на фоне отсутствия драйверов роста и укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 2,15%, до 2430,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,79%, до 823,04 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" к 13.56 мск снижался на 2 рубля – 94 рублей, курс евро - на 2,7 рубля, до 102,3 рубля.
https://ria.ru/20220328/rubl-1780407866.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380698_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_f795133dfb243c8325f4cf7bf3b0aa35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ртс, акции, московская биржа, россия, доллар, рубль, евро, динамика курсов валют
Российский рынок акций по итогам понедельника потерял более двух процентов
Российский рынок акций по итогам торгов понедельника закрылся снижением на 2,15%