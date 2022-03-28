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Радиационная обстановка в России на фоне пожаров у ЧАЭС остается стабильной - РИА Новости, 28.03.2022
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Радиационная обстановка в России на фоне пожаров у ЧАЭС остается стабильной
Радиационная обстановка в России на фоне пожаров у ЧАЭС остается стабильной - РИА Новости, 28.03.2022
Радиационная обстановка в России на фоне пожаров у ЧАЭС остается стабильной
Роспотребнадзор ведет мониторинг радиационной обстановки в России в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, обстановка стабильна, сообщила... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T08:10
2022-03-28T08:21
в мире
россия
украина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет мониторинг радиационной обстановки в России в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, обстановка стабильна, сообщила пресс-служба ведомства.В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведется мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях, уточнили в пресс-службе."По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной. Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
08:10 28.03.2022 (обновлено: 08:21 28.03.2022)
 
Радиационная обстановка в России на фоне пожаров у ЧАЭС остается стабильной

Роспотребнадзор в связи с пожарами у ЧАЭС сообщил о стабильном радиационном фоне в России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет мониторинг радиационной обстановки в России в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, обстановка стабильна, сообщила пресс-служба ведомства.
В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведется мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях, уточнили в пресс-службе.
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"По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной. Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
 
В миреРоссияУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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