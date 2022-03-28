https://ria.ru/20220328/aes-1780390127.html
Радиационная обстановка в России на фоне пожаров у ЧАЭС остается стабильной
Радиационная обстановка в России на фоне пожаров у ЧАЭС остается стабильной - РИА Новости, 28.03.2022
Радиационная обстановка в России на фоне пожаров у ЧАЭС остается стабильной
Роспотребнадзор ведет мониторинг радиационной обстановки в России в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, обстановка стабильна, сообщила... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T08:10
2022-03-28T08:10
2022-03-28T08:21
в мире
россия
украина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780088265_0:0:1747:983_1920x0_80_0_0_a4342d0d24e89e22c7025da227a95a5c.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет мониторинг радиационной обстановки в России в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, обстановка стабильна, сообщила пресс-служба ведомства.В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведется мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях, уточнили в пресс-службе."По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной. Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220327/pozhar-1780349725.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780088265_238:0:1637:1049_1920x0_80_0_0_78a1c3d47b8448e7638267b98a2ddd88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
08:10 28.03.2022 (обновлено: 08:21 28.03.2022)
Радиационная обстановка в России на фоне пожаров у ЧАЭС остается стабильной
Роспотребнадзор в связи с пожарами у ЧАЭС сообщил о стабильном радиационном фоне в России