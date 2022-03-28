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Радиационная обстановка в России на фоне пожаров у ЧАЭС остается стабильной

Радиационная обстановка в России на фоне пожаров у ЧАЭС остается стабильной - РИА Новости, 28.03.2022

Радиационная обстановка в России на фоне пожаров у ЧАЭС остается стабильной

Роспотребнадзор ведет мониторинг радиационной обстановки в России в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, обстановка стабильна, сообщила... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:10

2022-03-28T08:10

2022-03-28T08:21

в мире

россия

украина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет мониторинг радиационной обстановки в России в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, обстановка стабильна, сообщила пресс-служба ведомства.В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведется мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях, уточнили в пресс-службе."По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной. Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/pozhar-1780349725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)